May 28, 2020 03:35 ET

May 28, 2020 03:35 ET

LAS VEGAS, 28 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- International Spirits & Wellness Holdings, Inc. (OTC : ISWH) (« ISW Holdings » ou la « Société »), une société de gestion de marques à l'échelle mondiale, a annoncé sa conclusion d'un nouvel accord de coentreprise avec Bit5ive LLC , un leader mondial du minage de cryptomonnaies et des solutions de minage innovantes et clés en main.



Bit5ive est un partenaire de distribution officiel de Bitmain, leader fabless du secteur des puces informatiques et distributeur d'Antminers dans plus de 30 pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale et des Caraïbes. En outre, Bit5ive est le producteur et distributeur de POD5 et Power Skid 2.5, l'infrastructure la plus efficace et la plus fructueuse pour le matériel de minage de cryptomonnaies. Bit5ive est en passe de devenir l'une des plus grandes sociétés américaines dans le secteur du minage de cryptomonnaies et de la génération de bitcoins. Cette coentreprise avec ISW Holdings est la dernière d'une série de succès pour la Société et démontre l'intérêt croissant pour les technologies bitcoin et blockchain.

« Nous avons enregistré une croissance considérable et franchi plusieurs étapes majeures au cours des trois dernières années, développant constamment notre personnel et notre expertise », a déclaré Robert Collazo, PDG de Bit5ive. « Il est important que nous continuions d'innover et que nous surpassions la demande de l'industrie sous tous les aspects ».

Pour plus de détails et accéder aux énoncés prospectifs, consultez l'annonce dans son intégralité à l'adresse : http://nnw.fm/ISWHoldingsBit5iveAnnouncement

Le marché de la technologie bitcoin, évalué à 293,66 millions USD en 2019, devrait atteindre 477 millions USD d'ici 2025, selon Mordor Intelligence.



« Nous sommes extrêmement enthousiasmés par l'idée d'étendre notre portefeuille actuel et d'entrer dans un secteur qui, selon nous, s'apprête à connaître une forte croissance technologique et financière », a déclaré Alonzo Pierce, président de l'entreprise ISW Holdings et de son conseil d'administration. « Ce nouvel accord de coentreprise nous permet de collaborer avec l'équipe expérimentée de Bit5ive afin d'inventer l'infrastructure nécessaire à l'exécution de projets de minage de cryptomonnaies rentables et efficaces, et de tirer avantage de la croissance incroyable prévue pour le marché des crypto-monnaies ».

À propos de Bit5ive

Bit5ive est un leader en centres de données de minage de cryptomonnaies dont plusieurs projets sont en cours de développement aux États-Unis. Le succès de Bit5ive réside dans son engagement envers ses clients, aux industries et professions variées. Le siège social de Bit5ive est situé à Miami, en Floride, d'où il opère en tant que centre de gestion de ses centres de données, de ses ventes et de son service à la clientèle.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.Bit5ive.com

À propos d'ISW Holdings

ISW Holdings, Inc. (ISWH), basée dans le Nevada, est une société de portefeuille diversifiée, composée d'unités commerciales essentielles qui répondent aux demandes de produits de consommation. Notre expertise réside dans le développement stratégique des marques, la facilitation précoce de la croissance, ainsi que l'identité des marques grâce à notre processus exclusif de passation de marchés. Aux côtés de nos partenaires, nous cherchons à fournir une structure répondant aux demandes de grande évolutivité, ainsi qu'aux besoins anticipés du marché. Nous sommes en mesure de répondre à ces besoins par le biais d'une variété de processus stratégiques innovants.

ISWH crée et gère des marques dans un large éventail de secteurs révolutionnaires. Elle gère ses sociétés propriétaires à travers les étapes critiques du développement de marché, qui comprennent la conceptualisation, les stratégies de commercialisation, l'ingénierie, l'intégration de produits et l'efficacité de la distribution. La société s'est également associée à une entreprise de conseil et de développement de logiciels bien connue, Bengala Technologies LLC, qui développe des améliorations significatives dans le domaine de la gestion de chaîne d'approvisionnement ; et ce partenariat est en instance d'un brevet vital.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.iswholdings.com

Contact de la société :

Relations avec les investisseurs

info@ISWHoldings.com

Contact du service de presse :

NetworkWire (NW)

New York, New York

www.NetworkWire.com

212.418.1217 (bureau)

Editor@NetworkWire.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3bbfdd35-d7f7-4932-b3f1-05c9b7157dcd/fr