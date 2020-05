May 28, 2020 05:10 ET

Selskabsmeddelelse Nr. 6/2020

København, 28. maj 2020







Forløb af ordinær generalforsamling 2020 i Conferize A/S

Torsdag den 28. maj 2019 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab. Valg af bestyrelse. Genvalg af Lars Kolind til bestyrelsen Genvalg af Morten Mathiesen til bestyrelsen Genvalg af Carsten Brogaard Jensen til bestyrelsen Genvalg af Laura Lindahl til bestyrelsen Valg af Claus Bretton-Meyer til bestyrelsen Valg af revisor. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent. Eventuelt.

Ad punkt 1.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad punkt 2.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2019.

Ad punkt 3.

Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 34.644.206 overføres til egenkapitalen.

Ad punkt 4. a.-d.

De eksisterende bestyrelsesmedlemmer Lars Kolind, Morten Mathiesen, Carsten Brogaard Jensen og Laura Lindahl blev genvalgt til bestyrelsen.

Ad punkt 4. e.

Claus Bretton-Meyer blev valgt til bestyrelsen.

Ad punkt 5.

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 6.

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Kolind som formand.

Om Conferize

Conferize er en digital platform for arrangører og deltagere i events og konferencer med særligt fokus på den proces hvor events bliver til. Platformen er “Event Creation Software” (ECS) i modsætning til traditionel “Event Management Software” (EMS). Formålet er at events skal skabe mere værdi for deltagerne og i øvrigt være lettere at arrangere. Platformen sætter en unik ramme for såvel fysiske som virtuelle events.

Conferize’s forretningsmodel er gradvis at opbygge en portefølje af tilfredse event arrangører som via abonnementsordninger betaler for brugen af platformen.

Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.com

Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.



Investorkontakt

Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com

