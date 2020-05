May 28, 2020 07:00 ET

OTTAWA, 28 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) a publié aujourd'hui l’édition 2020 de son rapport intitulé Les Canadiens méritent un meilleur Internet , qui présente un survol des opinions qu’entretiennent les Canadiens au sujet des principaux enjeux numériques et en ce qui concerne la politique de l’Internet. Ce rapport contribuera à informer les discussions de nature politique d’ici la tenue du Forum canadien sur la gouvernance de l’Internet qu’on a déplacé au 24 et au 25 novembre en raison de la COVID-19.



De façon générale, ce rapport démontre l’anxiété croissante que les enjeux liés à la cybersécurité causent chez les Canadiens, incluant une baisse considérable de leur volonté de divulguer leurs renseignements personnels en échange d’un contenu et de services améliorés en ligne. En 2019, 72 pour cent des Canadiens se disaient prêts à divulguer certains ou quelques-uns de leurs renseignements personnels en échange d’un contenu ou d’un service utile. À peine une année plus tard, à l’exception des services bancaires en ligne, la grande majorité des Canadiens expriment leur réticence à partager leurs données personnelles en échange de services en ligne améliorés.

Constatations clés provenant des utilisateurs de l’Internet au Canada :

À l’exception des services bancaires en ligne (52 %), la plupart des Canadiens déclarent qu’ils ne souhaitent pas partager leurs données personnelles en échange de produits et de services améliorés : 26 pour cent pour des services de vidéo en continu plus efficaces, 23 pour cent pour les sites Web sur les médias sociaux, 6 pour cent pour la publicité numérique, 15 pour cent pour les appareils branchés à l’Internet, comme les interphones de surveillance pour bébés.

83 pour cent croient qu’il est important que les données du gouvernement, comme les renseignements personnels des Canadiens, soient stockées et transmises à l'intérieur du pays seulement.

7 sur 10 craignent les risques possibles sur le plan de la cybersécurité qui sont attribuables à des technologies de réseau appartenant à des intérêts étrangers, dont Huawei Technologies.

74 pour cent sont préoccupés par la vie privée ou la sécurité en raison d'appareils branché à la maison, comme Alexa d’Amazon ou Google Home.

82 pour cent sont en faveur d’une modification des pouvoirs juridiques du commissaire à la protection de la vie privée, ce qui lui permettrait de rendre des ordonnances et d’imposer des amendes aux entreprises qui ne respectent pas la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels.

Plus de la moitié des Canadiens (54 %) déclarent avoir assurément ou probablement croisé de fausses nouvelles portant sur la politique ou sur les politiciens canadiens au cours de la période ayant précédé l’élection fédérale de 2019 ou alors que celle-ci battait son plein.

16 pour cent reconnaissent avoir utilisé par le passé un télécopieur pour acheminer des documents à un ministère ou un organisme gouvernemental, parce que celui-ci n’acceptait pas l’envoi par courriel de documents numérisés.

Citation de la part de la direction

« On précise clairement, dans notre rapport, que les Canadiens ressentent le besoin de rétablir la confiance en ligne. Plusieurs Canadiens craignent maintenant que les risques en ligne l’emportent sur les avantages - surtout lorsqu’il s’agit de renseignements personnels. La COVID-19 nous a démontré qu’on ne peut plus ‘contourner le réseau’; les forces numériques frappent à la porte de nos maisons en ayant recours à des technologies Internet et des outils de surveillance numérique. Mon optimisme me permet cependant de croire que l'ensemble du secteur peut conjuguer ses efforts pour établir ainsi un juste équilibre et rassurer ainsi les Canadiens comme il se doit que l’Internet demeure un aspect de leur vie de tous les jours auquel ils peuvent faire confiance. »

--Byron Holland, président et chef de la direction de l'ACEI.

Rejoignez-nous au Forum canadien sur la gouvernance de l’Internet

Le FGI canadien est le plus important forum multilatéral au Canada sur les questions touchant les politiques numériques et l’Internet. Cette année, nous avons déplacé l'événement aux 24 et 25 novembre, alors qu’il se déroulera en ligne dans un format entièrement virtuel en raison de la COVID-19. L’événement d’inauguration du FGI, qui avait lieu à Toronto l’an dernier, a rassemblé plus de 200 représentants de multiples secteurs; dont le gouvernement, la société civile et le secteur privé pour trouver des solutions aux problèmes pressants concernant les politiques publiques touchant l’Internet.

L’événement reporté présentera un programme comparable à l’original, incluant des discours d'ouverture et des discussions en groupes sur différents enjeux, comme le chiffrement, l’IA, la cybersécurité et plus encore. L’ACEI fait partie des nombreux partenaires qui organisent l'événement en plus d’être le commanditaire qui le présente cette année. Le forum est également commandité par CANARIE, Cybera et ICANN.

