May 28, 2020 07:21 ET

BEIJING, May 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Siden COVID-19-udbruddet har det fælles SDU-NTU Center for Artificial Intelligence Research (C-FAIR) udviklet to typer robotter, der blev sendt til hospitaler i Wuhan og Huanggang i Kinas Hubei-provins for at hjælpe i kampen på frontlinjen mod coronavirusepidemien.



En af robotterne, den smarte fjerndiagnose- og leveringsrobot, kan udføre medicinske forespørgsler af patienter, foretage inspektioner i afdelinger og distribuere materialer. Den kan aflaste medicinsk personale, der arbejder i kontaminerede zoner og derved reducere både krydsinfektionsrisikoen og arbejdsmængden for det medicinske personale. Den anden robottype, der er en patruljerobot til epidemisk forebyggelse, har flere funktioner. Robotten er selvnavigerende og er i stand til at undgå forhindringer og udføre opgaver med automatisk måling af kropstemperatur, sprøjte med desinfektionsmiddel i specificerede zoner, ansigtsgenkendelse af mennesker, afgive stemmebeskeder om at bære masker samt udsende meddelelser om epidemisk forebyggelse.

I den tidlige fase af COVID-19-udbruddet mødtes forskere fra C-FAIR med eksperter fra Shandong-provinsens tumorhospital for at diskutere gennemførlige planer og anvendelige metoder til brug af AI til epidemisk forebyggelse. De samarbejdede med medicinsk personale fra medicinske institutter såsom Shandong First Medical University, Jinan University, Huazhong University of Science and Technology, for at søge teknologiske gennembrud. Ved en fælles indsats fra mere end 10 eksperter blev udviklingen af en prototypemaskine udført inden for en måned.

Det tekniske team fra C-FAIR, medicinske eksperter og ingeniører vil nøje følge behovene for teknologi til epidemisk kontrol og optimere robotsystemet med højteknologiske løsninger. Teamet studerer og udvikler blød robotik, der er udstyret med fleksible arme, og som er i stand til afgive et kraftfuldt feedback. De vil blive brugt til at hjælpe medicinske medarbejdere med at udføre klinisk prøveudtagning af virus og yderligere undersøgelser.

C-FAIR blev i 2019 finansieret i fællesskab af Shandong University og Nanyang Technological University, og det er blevet viet til udførelse af centrale forskningsplaner såsom grundlæggende AI-teori, AI-sundhed og ældrepleje, smart regeringsadministration, blockchain-intelligens, tværmedial intelligens samt AI-løsninger til det virkelige liv. På AAAI-konferencen i 2020 om kunstig intelligens vandt Dareway Software Co., der er tilknyttet Shandong University og C-FAIR, priserne for innovativ anvendelse af kunstig intelligens med deres co-udviklede AI-applikationsprojekt: "PIDS: En intelligent elektrisk strømstyringsplatform".

Kontakt:

Xie Tingting

+85-531-88369009

xietingting@sdu.edu.cn