May 28, 2020 07:21 ET

May 28, 2020 07:21 ET

BEIJING, May 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na de uitbraak van COVID-19 heeft het SDU-NTU Joint Center for Artificial Intelligence Research (C-FAIR) twee typen robots ontwikkeld, die naar ziekenhuizen in Wuhan en Huanggang in de Chinese provincie Hubei zijn gestuurd om het coronavirus te bestrijden.



Een van de robots, de slimme robot voor diagnose en bezorging op afstand, kan medische informatie aan patiënten geven, inspecties op afdelingen uitvoeren en materialen rondbrengen. Hij kan medisch personeel werk uit handen nemen in besmette zones, waardoor zowel het risico op kruisbesmetting als de werkdruk voor medisch personeel wordt verminderd. Het andere type, een bewakingsrobot voor epidemiepreventie, heeft meerdere functies. De robot kan zelf navigeren en obstakels vermijden. Hij voert taken uit zoals automatische detectie van lichaamstemperatuur, sproeien van desinfectiemiddel in aangegeven zones, menselijke gezichtsherkenning, het geven van gesproken aanwijzingen voor het dragen van maskers en het omroepen van berichten ter voorkoming van virusverspreiding.

In het begin van de uitbraak van COVID-19 hebben onderzoekers van C-FAIR met experts van het Shandong Provincial Tumor Hospital gesproken over haalbare plannen en bruikbare methoden voor het gebruik van AI voor epidemiepreventie. Ze hebben samen met medici van Shandong First Medical University, Jinan University, Huazhong University of Science and Technology en andere medische instituten gezocht naar technologische doorbraken. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van meer dan 10 experts werd de ontwikkeling van een prototypemachine binnen een maand voltooid.

Het technische team van C-FAIR, de medische experts en technici zullen de behoefte aan technologieën voor epidemiebeperking nauwkeurig volgen en het robotsysteem optimaliseren met hightech oplossingen. Het team bestudeert en ontwikkelt zachte robotica die zijn uitgerust met flexibele armen en die krachtfeedback kunnen ontvangen. Ze worden gebruikt om medisch personeel te helpen bij het nemen van klinische virusmonsters en het uitvoeren van extra onderzoeken.

C-FAIR, in 2019 gezamenlijk opgericht door Shandong University en Nanyang Technological University, is ontwikkeld voor belangrijke onderzoeksplannen zoals eenvoudige AI-theorie, AI-gezondheids- en ouderenzorg, slim overheidsbeheer, blockchain-intelligentie en cross-media-informatie, maar ook praktische AI-oplossingen. Op de 2020 AAAI Conference on Artificial Intelligence won Dareway Software Co., verbonden aan Shandong University en C-FAIR, de Awards voor Innovatieve toepassing van kunstmatige intelligentie met hun gezamenlijk ontwikkelde AI-toepassingsproject: “PIDS: An Intelligent Electric Power Management Platform” (Een intelligent elektriciteitsbeheerplatform).

Contactpersoon:

Xie Tingting

+85-531-88369009

xietingting@sdu.edu.cn