BEIJING, May 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Siden COVID-19-utbruddet har SDU-NTU Joint Centre for Artificial Intelligence Research (C-FAIR) utviklet to typer roboter, som ble sendt til sykehus i Wuhan og Huanggang i Kinas Hubei-provins for å hjelpe til på frontlinjen i kampen mot koronavirusepidemien.



En av robotene, en smart robot for avstandsdiagnostisering og levering, kan gi pasienter medisinske forespørsler, foreta inspeksjoner på avdelinger og distribuere materiell. Den kan avlaste medisinsk personell fra å jobbe i kontaminerte soner, slik at den reduserer faren for krysskontaminering og arbeidsbelastningen for medisinsk personell. Den andre typen, en patruljerobot for epidemikontroll, har flere funksjoner. Roboten, som kan navigere selv og unngå hindringer, utfører oppgaver som å automatisk registrere kroppstemperatur, spraye desinfeksjonsmiddel i angitte soner, gjenkjenne menneskeansikter, levere påminnelser om å bruke masker samt kringkaste meldinger for å forebygge smittespredning.

Under det første stadiet av COVID-19-utbruddet møtte forskere fra C-FAIR eksperter fra Shandong Provincial Tumor Hospital for å diskutere potensielle planer og metoder for bruk av AI i forbindelse med epidemier. De samarbeidet med medisinsk personell ved blant annet Shandong First Medical University, Jinan University og Huazhong University of Science and Technology og andre medisinske institutter for å utvikle teknologiske gjennombrudd. Mer enn ti eksperter samarbeidet for å utvikle en prototyp på under én måned.

C-FAIRs tekniske team, medisinske eksperter og ingeniører vil følge med på behovet for teknologi for epidemikontroll og optimalisere robotsystemet med høyteknologiske løsninger. Teamet studerer og utvikler såkalte «myke roboter» med fleksible armer som kan registrere og reagere på fysisk motstand. De vil bli brukt til å hjelpe medisinsk personell med å ta virusprøver og andre typer enkle undersøkelser.

C-FAIR er finansiert i fellesskap av Shandong University og Nanyang Technological University i 2019, og ble startet for å utvikle forskningsplaner for områder som grunnleggende AI-teori, AI i helse- og eldrepleie, smart offentlig administrasjon, blokkjedeintelligens og kryssmedieanalyse, samt utvikling av fysiske AI-systemer. Under konferansen 2020 AAAI Conference on Artificial Intelligence vant Dareway Software Co., tilknyttet Shandong University og C-FAIR, prisen «Awards for Innovative Application of Artificial Intelligence» med sitt samarbeidsprosjekt for AI-bruksområder, «PIDS: An Intelligent Electric Power Management Platform».

