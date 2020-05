May 28, 2020 07:21 ET

May 28, 2020 07:21 ET

PEKING, May 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sedan COVID-19-utbrottet har SDU-NTU Joint Center for Artificial Intelligence Research (C-FAIR) utvecklat två typer av robotar, som skickats till sjukhus i Wuhan och Huanggang i Kinas Hubei-provins för att hjälpa till i främsta linjens kamp mot coronavirusepidemin.

En av robotarna, den smarta roboten för diagnos på distans och leveranser, kan ställa hälsorelaterade frågor till patienter, göra inspektioner på avdelningar och distribuera material. Den kan avlasta vårdpersonal som då inte behöver arbeta i smittade zoner och därmed minskas både korsinfektionsrisken och arbetsbelastningen för vårdpersonalen. Den andra typen, en patrullrobot för förebyggande av epidemier, har flera funktioner. Roboten kan själv navigera och undvika hinder och utföra uppgifter som att automatiskt känna av kroppstemperatur, spreja desinfektionsmedel i specifika zoner, känna igen mänskliga ansikten, ge anvisningar om att bära mask samt sända ut meddelanden om förebyggande av epidemier.

Under det tidiga stadiet av COVID-19-utbrottet mötte forskare från C-FAIR experter från Shandong Provincial Tumor Hospital för att diskutera genomförbara planer och användbara metoder för att använda AI för epidemiprevention. De samarbetade med vårdpersonal vid bland annat Shandong First Medical University, Jinan University och Huazhong University of Science and Technology för att åstadkomma tekniska genombrott. Med gemensamma insatser av mer än tio experter slutfördes utvecklingen av en prototypmaskin inom en månad.

C-FAIR:s tekniska team, medicinska experter och ingenjörer kommer att noga följa teknikbehoven för epidemisk kontroll och optimera robotsystemet med högteknologiska lösningar. Teamet studerar och utvecklar s.k. mjuka robotar utrustade med flexibla armar och som kan ge force feedback. De ska användas för att hjälpa vårdpersonal att ta kliniska virusprover och göra vissa undersökningar.

C-FAIR finansierades av Shandong University och Nanyang Technological University gemensamt under 2019 med viktiga forskningsplaner som syfte, t.ex. grundläggande AI-teori, AI-hälsa och äldrevård, smart statsförvaltning, blockkedje-intelligens, crossmedia-intelligens samt AI-lösningar för verkliga livet. På AAAI-konferensen 2020 för artificiell intelligens fick Dareway Software Co., anslutet till Shandong University och C-FAIR, en utmärkelse för innovativ tillämpning av artificiell intelligens för sitt samutvecklade AI-applikationsprojekt: ”PIDS: En plattform för intelligent elkraftshantering”.

