May 28, 2020 08:00 ET

Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest

Med virkning fra den 28. maj 2020 offentliggøres prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest.



I forbindelse med bestyrelsesmøde den 25. maj 2020 er prospektet opdateret med en uddybende beskrivelse af anvendelse af benchmark.

Derudover er prospektet opdateret med emissionstillæg og indløsningsfradrag:

Indløsningsfradrag

ISIN Navn Nuværende fradrag Nyt fradrag Ændring DK0010250158 Nordea Invest Aktier KL 0,200% 0,150% -0,05% DK0015357065 Nordea Invest Aktier II KL 0,200% 0,150% -0,05% DK0061116027



Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL 0,200%



0,150% -0,05%



DK0010265859 Nordea Invest Danmark KL 0,300% 0,200% -0,10% DK0060012466 Nordea Invest Danske Aktier Fokus KL 0,300% 0,200% -0,10% DK0010308170 Nordea Invest Emerging Markets KL 0,450% 0,300% -0,15% DK0060950111 Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 0,400% 0,300% -0,10% DK0060586394 Nordea Invest Emerging Stars KL 0,400% 0,300% -0,10% DK0010265693 Nordea Invest Europa KL 0,150% 0,100% -0,05% DK0015960983 Nordea Invest Europa Small Cap KL 0,350 0,250% -0,10% DK0010197839 Nordea Invest Fjernøsten KL 0,400% 0,300% -0,10% DK0060949881 Nordea Invest Global Enhanced KL 0,150% 0,100% -0,05% DK0016050974 Nordea Invest Global Small Cap KL 0,500% 0,350% -0,15% DK0061112893 Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 0,300% 0,200% -0,10% DK0010301324 Nordea Invest Global Stars KL 0,150% 0,100% -0,05% DK0060451623 Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL 0,150% 0,100% -0,05% DK0010170398 Nordea Invest Globale Obligationer KL 0,200% 0,050% -0,15% DK0010265503 Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 0,150% 0,100% -0,05% DK0060144962 Nordea Invest Indien KL 0,300% 0,250% -0,05% DK0010112432 Nordea Invest Japan KL 0,300% 0,200% -0,10% DK0060950038 Nordea Invest Japan Enhanced KL 0,250% 0,150% -0,10% DK0060134302 Nordea Invest Kina KL 0,400% 0,300% -0,10% DK0060192185 Nordea Invest Klima og Miljø KL 0,200% 0,150% -0,05% DK0015974695 Nordea Invest Nordic Small Cap KL 0,700% 0,450% -0,25% DK0060095735 Nordea Invest Nordic Stars KL 0,350% 0,250% -0,10% DK0060831451 Nordea Invest North America Enhanced KL 0,200% 0,150% -0,05% DK0060048304 Nordea Invest Stabile Aktier KL 0,150% 0,100% -0,05% DK0060096030 Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende KL 0,150% 0,100% -0,05% DK0010265776 Nordea Invest USA KL 0,200% 0,150% -0,05% DK0015919591 Nordea Invest Østeuropa KL 0,300% 0,150% -0,15%

Emissionstillæg

ISIN Navn Nuværende tillæg Nyt tillæg Ændring DK0010250158 Nordea Invest Aktier KL 0,200% 0,150% -0,05% DK0015357065 Nordea Invest Aktier II KL 0,200% 0,150% -0,05% DK0061116027 Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL 0,200% 0,150% -0,05% DK0010265859 Nordea Invest Danmark KL 0,300% 0,200% -0,10% DK0060012466 Nordea Invest Danske Aktier Fokus KL 0,300% 0,200% -0,10% DK0010308170 Nordea Invest Emerging Markets KL 0,350% 0,250% -0,10% DK0060950111 Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 0,350% 0,250% -0,10% DK0060586394 Nordea Invest Emerging Stars KL 0,300% 0,200% -0,10% DK0010265693 Nordea Invest Europa KL 0,300% 0,250% -0,05% DK0015960983 Nordea Invest Europa Small Cap KL 0,500% 0,400%



-0,10% DK0060949964 Nordea Invest Europe America Enhanced KL 0,300% 0,250%



-0,05% DK0010197839 Nordea Invest Fjernøsten KL 0,300% 0,200% -0,10% DK0016050974 Nordea Invest Global Small Cap KL 0,550% 0,350% -0,20% DK0061112893 Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 0,300% 0,200% -0,10% DK0010170398 Nordea Invest Globale Obligationer KL 0,200% 0,300% 0,10% DK0060144962 Nordea Invest Indien KL 0,300% 0,250% -0,05% DK0010112432 Nordea Invest Japan KL 0,300% 0,200% -0,10% DK0060950038 Nordea Invest Japan Enhanced KL 0,250% 0,150% -0,10% DK0060134302 Nordea Invest Kina KL 0,300% 0,200% -0,10% DK0060192185 Nordea Invest Klima og Miljø KL 0,250% 0,200% -0,05% DK0015974695 Nordea Invest Nordic Small Cap KL 0,700% 0,450% -0,25% DK0060095735 Nordea Invest Nordic Stars KL 0,350% 0,250% -0,10% DK0060831451 Nordea Invest North America Enhanced KL 0,200% 0,150% -0,05% DK0010265776 Nordea Invest USA KL 0,200% 0,150% -0,05% DK0015919591 Nordea Invest Østeuropa KL 0,450% 0,350% -0,10%

Endvidere er det besluttet at inkludere HFRX Global Hedge Fund Index i benchmark for afdelingerne Basis 1-4.

Endelig blev det besluttet at ændre investeringsuniverset for afdelingerne Europa KL og USA KL. Ændringen, som først være gældende fra den 16. juni 2020, betyder at afdelingernes fortrinsvis vil investere i virksomheder med fokus på miljømæssige, sociale og forretningsetiske forhold (samlet ESG-forhold).



Prospektet kan downloades på www.nordeainvest.dk, og eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.





Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland





Tom Holflod

Senior Product Manager