May 28, 2020 08:33 ET

Sammendrag

Det sterke fallet i oljepris og Covid-19 viruset har redusert aktiviteten i markeder hvor fartøyene opereres.

Redusert etterspørsel etter fartøy vil ha negativ innvirkning på selskapets framtidige inntekter.

Svekkelsen av norske kroner har medført betydelig urealisert valutatap knyttet til langsiktig finansiering, men samtidig øker selskapets inntekter fra kontrakter i fremmed valuta.

Nedskrivningsvurdering for selskapets fartøy har ikke medført nedskrivning i første kvartal, men merverdien sammenlignet med bokført verdi er betydelig redusert for de fleste fartøy.

Rentenivået har falt betraktelig og vil gi lavere rentekostnader enn forventet etter at restrukturering av gjelden er gjennomført.

Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 70,5 million i 1. kvartal 2020, mot NOK 34,3 million i 1. kvartal 2019.

Totale inntekter var NOK 208,9 million i 1. kvartal 2020, mot NOK 148,5 million i 1. kvartal 2019.

Rederiet hadde pr. 31.03.20 23 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for eksterne eiere.

Konsernet hadde 3 AHTS fartøy i opplag ved utgangen av 1. kvartal 2020.

Flåteutnyttelsen i 1. kvartal 2020 var på 79 % eksklusive fartøy i opplag.

Resultat for 1. kvartal 2020

Totale inntekter var NOK 208,9 million (NOK 148,5 million).

Totale driftskostnader var på NOK 138,4 million, hvorav MNOK 15,8 er avsetning for tap på kundefordringer. Ordinære driftskostnader utgjør MNOK 122,6 (NOK 114,3 million).

Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 70,5 million (NOK 34,3 million).

Avskrivninger var NOK 86,9 million (NOK 79,9 million).

Netto finansposter var NOK -215,6 million (NOK -45,3 million), hvorav urealisert agio tap var NOK 160,0 million (urealisert agio gevinst NOK 8,6 million).

Resultat før skatt ble NOK -231,7 million (NOK -91,9 million).

Balanse og likviditet pr. 31.03.20

Bokført verdi på flåten er NOK 2 894 million.

Sum omløpsmidler var NOK 408,3 million pr. 31.03.20, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 86,8 million (herav NOK 1,0 million bundne).

Pr. 31.03.19 var sum omløpsmidler NOK 302,9 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 68,1 million (hvorav NOK 1,0 million bundne).

Netto kontantstrøm fra drift var i 1. kvartal 2020 NOK 9,9 million (NOK 5,0 million).

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -15,3 million (NOK -14,1 million).

Betaling av avdrag og leieforpliktelser utgjør nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK -5,6 million (NOK -7,9 million).

Total rentebærende gjeld pr. 31.03.20 er NOK 4 417,4 million. Av rente-bærende gjeld er 20,9 % USD lån, mens resterende lån er i NOK. All sikret gjeld er pr. 31.03.20 klassifisert som kortsiktig gjeld.

Flåte



Havila Shipping ASA driver 23 fartøyer,

14 PSV

- Fire eiet eksternt

- En eiet 50% og ikke konsolidert

5 AHTS

3 Subsea

1 RRV (Innleid)

Ansatte

Havila Shipping ASA hadde pr. 31.03.20 463 ansatte på selskapets fartøyer og 35 ansatte i administrasjonen.

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg