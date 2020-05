May 28, 2020 08:35 ET

Experiência em gestão de marca global da ISW Holdings combinada com as inovadoras soluções de mineração de criptomoedas da Bit5ive

LAS VEGAS, May 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A International Spirits & Wellness Holdings, Inc. (OTC: ISWH) (“ ISW Holdings ” ou a "Empresa”), uma empresa global de gestão de marcas, anunciou sua entrada em um novo empreendimento com a Bit5ive LLC , líder global em mineração de criptomoedas e soluções turnkeys inovadoras.



A Bit5ive é parceira de distribuição oficial da Bitmain, fabricante líder do setor de chips de computação e distribuidora de Antminers para mais de 30 países da América Latina, América Central e Caribe. Além disso, a Bit5ive é a produtora e distribuidora de POD5 e Power Skid 2.5, a infraestrutura mais eficiente e bem-sucedida para hardware de mineração de criptomoedas. A Bit5ive está se tornando rapidamente uma das maiores empresas sediadas nos EUA na indústria de mineração de criptomoedas e fazendas de bitcoins. A joint venture com a ISW Holdings é a mais recente de uma série de sucessos para a Empresa, e uma indicação do crescente interesse em tecnologias bitcoin e blockchain.

“Conseguimos um crescimento considerável e atingimos vários marcos importantes nos últimos três anos, aumentando consistentemente nossa equipe e aprimorando nossa experiência ao longo do caminho”, disse Robert Collazo, CEO da Bit5ive. “É importante que continuemos inovando e estejamos na dianteira da demanda da indústria em todos os aspectos”.

Para mais detalhes e declarações prospectivas, veja todo o anúncio: http://nnw.fm/ISWHoldingsBit5iveAnnouncement

O mercado de tecnologia bitcoin, avaliado em US $ 293,66 milhões em 2019, deve chegar a US $ 477 milhões até 2025, de acordo com a Mordor Intelligence.



“Estamos extremamente animados para expandir nosso portfólio atual e passar para o que acreditamos ser um setor preparado para um forte crescimento tecnológico e financeiro”, disse o Presidente e Chairman da ISW Holdings, Alonzo Pierce. “Este novo acordo de joint venture nos permite colaborar com a equipe experiente da Bit5ive para inovar a infraestrutura necessária para executar projetos de mineração de criptomoeda rentáveis e eficientes, e aproveitar o incrível crescimento projetado para o mercado de criptomoedas”.

Sobre a Bit5ive

A Bit5ive é líder em data centers de mineração de criptomoedas com vários projetos atualmente em desenvolvimento nos Estados Unidos. O sucesso da Bit5ive é resultado do seu compromisso com seus clientes de várias indústrias e profissões. A sede corporativa da Bit5ive é em Miami, Flórida, onde atua como um hub de gestão para seus data centers, vendas e atendimento ao cliente.

Para mais informação, visite www.Bit5ive.com

Sobre a ISW Holdings

A ISW Holdings, Inc. (ISWH), com sede em Nevada, é uma empresa de portfólio diversificada composta por linhas de negócios essenciais que atendem às demandas de produtos de consumo. Somos experts no desenvolvimento estratégico de marca, facilitação do crescimento antecipado, bem como na identidade da marca através do nosso processo de aquisição proprietário. Juntamente com nossos parceiros, buscamos fornecer uma estrutura que atenda às grandes demandas de escalabilidade, bem como às necessidades previstas do mercado. Atendemos essas necessidades através de uma variedade de processos estratégicos inovadores.

A ISWH está criando e gerenciando marcas em um espectro de indústrias disruptivas. Ela conduz suas empresas proprietárias durante as etapas críticas de desenvolvimento do mercado, que inclui conceituação, estratégias de go-to-market, engenharia, integração de produtos e eficiência de distribuição. A empresa também fez parceria com uma conhecida empresa de desenvolvimento e consultoria de software, a Bengala Technologies LLC, que está desenvolvendo melhorias significativas no espaço de gestão da cadeia de suprimentos. Esta parceria tem uma patente essencial pendente.

Para mais informação, visite www.iswholdings.com

Contato com a Empresa:

Relações com Investidores

info@ISWHoldings.com

Contato com a Wire Service:

NetworkWire (NW)

Nova York, Nova York

www.NetworkWire.com

212.418.1217 Office

Editor@NetworkWire.com