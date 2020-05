The Conference Board of Canada

May 28, 2020 08:48 ET

OTTAWA, 28 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- D’après un nouveau rapport publié par le Conference Board du Canada, près d’un salarié canadien sur cinq exerce des professions fortement exposées au risque d’automatisation, ayant peu ou aucuns moyens de s’intégrer à des professions présentant moins de risques sans une requalification importante. Le rapport, intitulé L’adaptation à l’automatisation : jusqu’où le marché du travail canadien peut-il s’adapter? , recense les principaux secteurs d’activité au sein desquels les travailleurs risquent le plus d’être touchés par l’automatisation et où la mobilité professionnelle est faible (c’est-à-dire « la capacité des travailleurs à changer de domaine professionnel afin de trouver un emploi rémunérateur ou de répondre aux besoins de main-d’œuvre »).



Les catégories de professions les plus exposées à l’automatisation sont celles qui n’exigent pas un niveau d’éducation formelle très élevé, qui ne comportent pas un fort degré d’interaction avec d’autres personnes et qui comprennent des tâches répétitives. Ainsi, les cinq secteurs dans lesquels ces professions sont les plus concentrées sont les suivants :

Services d’hébergement et de restauration

Fabrication

Commerce de détail

Construction

Soins de santé et assistance sociale

Ces travaux de recherche ont également permis de cerner les groupes de travailleurs qui sont surreprésentés dans les principales professions présentant un risque élevé d’automatisation :

Autochtones

Femmes

Jeunes (âgés de 15 à 24 ans)

Minorités visibles

« En raison de l’évolution rapide des technologies, il est primordial que les dirigeants canadiens comprennent l’incidence de l’adoption de nouvelles technologies sur le marché du travail canadien », déclare Harry Sharma, directeur, Innovation et technologies au Conference Board du Canada. « En outre, la situation actuelle à laquelle nous sommes confrontés avec la COVID-19 pourrait servir de catalyseur pour favoriser l’adoption des technologies d’automatisation ».

« Alors que le Centre des Compétences futures s’emploie à élaborer une stratégie tournée vers l’avenir pour appuyer le Canada lors des phases de “redémarrage” et de “restructuration” de la reprise économique, cette recherche jouera un rôle essentiel pour nous permettre d’évaluer notre prochaine série de projets menés sur le terrain et visant à soutenir les travailleurs et les secteurs confrontés aux effets de la COVID-19 », affirme Pedro Barata, directeur général du Centre des Compétences futures.

Cette recherche est effectuée pour le compte du Centre des Compétences futures , un centre de recherche et de collaboration avant-gardiste qui a pour mission d’aider les Canadiens et Canadiennes à réussir sur le plan professionnel et à répondre aux nouveaux besoins des employeurs en matière de talents. Dans le cadre de sa contribution au Centre des Compétences futures, le Conference Board du Canada effectue des recherches sur les besoins futurs en matière de compétences, dirige des activités de mobilisation des connaissances et de concertation, et facilite l’échange d’idées en développant un réseau pancanadien d’intervenants.

À propos du Centre des Compétences futures

Le Centre des Compétences futures – Future Skills Centre est un centre de recherche et de collaboration avant-gardiste qui a pour mission de préparer les Canadiens et les Canadiennes à la réussite professionnelle. Nous croyons que les citoyens et citoyennes du Canada devraient avoir confiance en leurs compétences pour réussir dans un marché du travail en évolution. À titre de communauté pancanadienne, nous collaborons afin de déterminer, mettre à l’essai, mesurer et mettre en commun avec rigueur des approches novatrices pour évaluer et développer les compétences dont les gens auront besoin pour réussir dans les jours et les années à venir.

Financé par le programme Compétences futures du gouvernement du Canada, le Centre des Compétences futures est un partenariat formé de Blueprint , de l’ Université Ryerson et du Conference Board du Canada.

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board of Canada est l’organisme de recherche appliquée indépendant, non partisan et fondé sur des données probantes le plus en vue au Canada. Nous fournissons aux dirigeants et aux décideurs les rapports économiques, les recherches personnalisées, les données, les réseaux et les événements dont ils ont besoin pour relever les défis les plus pressants de notre pays. Nos volets de recherche comprennent Économie canadienne , Énergie et environment , Innovation et technologies , Immigration et plus encore . Nous nous situons au croisement entre la recherche et la politique, là où les idées résonnent.

