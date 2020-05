RealNetworks, Inc.

May 28, 2020 09:00 ET

May 28, 2020 09:00 ET

SEATTLE, 28 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RealNetworks, Inc. (NASDAQ: RNWK) - un pionnier mondial des solutions vidéo, basé à Seattle (États-Unis) - annonce aujourd'hui le lancement sur le marché EMEA d'une authentification de haute performance sur la plateforme SAFR ™ qui permet l'identification des individus portant des vêtements de protection contre la pandémie.



Avec une technologie de haute précision (précision de 99,87%) et des performances de reconnaissance <50 millisecondes selon le NIST, SAFR est capable d'effectuer une reconnaissance faciale même avec des lunettes de soleil, des chapeaux, des masques et du maquillage. En outre, la plateforme a la capacité d'authentification individuelle via un marqueur de réalité augmentée (AR), l'AprilTag (badge), développé dans le projet AprilTag Visual Fiducial System à l'Université du Michigan (États-Unis). RealNetworks informe qu'il n'y aura pas de frais de licence supplémentaires pour l'utilisation de cette fonctionnalité.

Pour une utilisation par les hôpitaux et les centres de santé, avec des médecins, des infirmières et d'autres catégories de professionnels de la santé, il suffit de fixer la technologie AprilTag à la surface de la combinaison de protection ou à une partie du masque. Le tag est lié à l'avance aux informations du professionnel sur la plate-forme et, de cette manière, les smartphones, tablettes et caméras IP peuvent être utilisés pour effectuer l'authentification sans avoir à retirer le masque, les lunettes ou les vêtements de protection.

Selon Jose Larrucea, Senior Vice-Président RealNetworks pour la région EMEA et l'Amérique Latine « avec cette fonctionnalité sur la plate-forme SAFR, les professionnels de la santé peuvent être authentifiés en toute sécurité dans plusieurs cas, tels que : l’ouverture automatique des portes sans contact ; envoyer un message lorsqu'une personne est authentifiée ; gestion du calendrier et des entrées / sorties ; et contrôle d'accès aux zones sécurisées avec la balise. »

En outre, Szabó Zoltán, Ingénieur de Projet technique de Konica Minolta Hongrie, a commenté : « Nous recherchions une solution solide d'authentification sans contact pour fournir un accès à la construction. SAFR de RealNetworks était la solution idéale car elle offre la capacité de reconnaître non seulement les visages, mais aussi les balises AprilTag, vous pouvez donc utiliser uniquement la face ou la balise AprilTag uniquement, mais également créer une authentification à 2 facteurs en combinant les deux. SAFR fonctionne parfaitement avec le T26 de Mobotix et la configuration était simple en raison des capacités d'intégration polyvalentes de SAFR. »

De plus, selon Larrucea, d'autres pays comme le Japon et le Brésil utilisent déjà la plateforme SAFR avec des cas d'authentification comme l'accès sécurisé et sans contact.

Également, SAFR et la fonction AprilTag peuvent être déployés sur site, dans le cloud, sur un appareil interne, ou embarqués avec une caméra.

« La flexibilité de SAFR aide à fournir la technologie d'intelligence artificielle pour l'analyse vidéo et la reconnaissance faciale à utiliser par les entreprises dans plusieurs environnements ; avec l'excellence technique, des infrastructures légères et, principalement, dans les limites éthiques et les pratiques de conformité actuelles comme, par exemple, le GDPR, » observe José Larrucea.

Les résultats présentés par NIST ne constituent pas une approbation d'un système, produit, service ou entreprise particulier par NIST. Voir les résultats sur https://www.nist.gov/programs-projects/face-recognition-vendor-test-frvt-ongoing .

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e45909b-0b9f-4a93-b3ac-3a7ac8808d1a/fr

Keith Zentner (206) 674-2700