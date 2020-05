May 28, 2020 09:00 ET

La campagne sur les réseaux sociaux a surpassé son objectif en quatre jours seulement

TELUS verse 500 000 $ en aide financière, en marketing et en conseils d'experts pour mieux encourager, promouvoir et célébrer les petites entreprises et leurs propriétaires

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce mois-ci, TELUS a lancé #AidonsNosPME, une nouvelle initiative visant à soutenir les petites entreprises canadiennes et leurs propriétaires en leur offrant de l’aide financière directe, du contenu promotionnel en ligne et des conseils d’experts en cette période où elles ont grand besoin d’un coup de pouce.

La pandémie s'est avérée être autant une crise financière qu'une crise sanitaire, affectant considérablement les petites entreprises canadiennes et menaçant les moyens de subsistance des propriétaires, de leurs familles et de leurs employés. Pourtant, malgré les défis, d'innombrables propriétaires se sont ralliés et ont fait pivoter leurs entreprises pour survivre contre toute attente.

TELUS a été inspirée pour aider et a lancé #AidonsNosPME pour soutenir les propriétaires de petites entreprises de diverses façons :

Pour rassembler nos communautés et encourager les entrepreneurs, TELUS a invité les Canadiens à nommer leur petite entreprise préférée sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #AidonsNosPME (et #StandWithOwners en anglais) et en identifiant @TELUSAffaires. En retour, les participants étaient éligibles à recevoir une carte-cadeau électronique de 25 $ valable dans le commerce nommé. En seulement quatre jours, la campagne a atteint son objectif et a généré plus de 20,000 publications sur les réseaux sociaux.



TELUS a prévu de l'espace publicitaire sur ses comptes de médias sociaux et mettra en vedette, sur le site telus.com/aidonsnospme, les propriétaires de petites entreprises qui font preuve d'ingéniosité, de résilience et de courage durant la crise sanitaire.



, les propriétaires de petites entreprises qui font preuve d’ingéniosité, de résilience et de courage durant la crise sanitaire. TELUS fait appel à des experts de l’industrie et à d’anciens juges du concours TELUS Pitch, comme Arlene Dickinson. Dans les semaines à venir, TELUS lancera une série de discussions interactives en ligne où les propriétaires de petite entreprise pourront poser des questions, échanger des conseils et discuter en toute franchise des meilleures façons de composer avec l’incertitude.

« TELUS croit que l’avenir de l’économie canadienne repose sur la réussite des petites entreprises. C’est pourquoi nous nous engageons à les soutenir durant cette période difficile, déclare Roi Ross, vice-président, TELUS Solutions d’affaires. Les propriétaires font non seulement avancer l'économie, mais leurs entreprises sont le cœur de nos quartiers bien-aimés. La campagne #AidonsNosPME célèbre et promeut ce rôle essentiel que les propriétaires jouent dans nos communautés locales d'un océan à l'autre. »

Au cours des prochaines semaines, des entrepreneurs des quatre coins du pays, y compris des clients actuels et d’anciens participants du concours TELUS Pitch, raconteront les difficultés, mais surtout les réussites, qui ont ponctué leurs efforts d’adaptation durant la pandémie. Arlene Dickinson, juge invitée du concours TELUS Pitch, collaborera avec des dirigeants de TELUS pour présenter les récits les plus inspirants aux autres entrepreneurs et propriétaires d’entreprise.

« Les entrepreneurs et l’ensemble des Canadiens font de leur mieux pour traverser cette crise sans précédent, qui a bouleversé notre quotidien et notre façon de faire des affaires. Cette période peut engendrer énormément de stress, d’inquiétudes et de solitude, explique Mme Dickinson, associée chez District Ventures Capital et juge en chef du concours TELUS Pitch. C’est le moment ou jamais pour les entrepreneurs et les collectivités de se serrer les coudes. Je suis impatiente de participer à cette initiative de TELUS, qui nous permettra de garder le contact et de nous soutenir les uns les autres. »



Pour rester au courant des mesures prises par TELUS durant cette crise, visitez telus.com/fr/business/small/covid-19/updates .

