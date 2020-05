May 28, 2020 10:13 ET

FINANCIÈRE DE L'ODET

Communiqué de presse – le 28 mai 2020

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU 28 MAI 2020

TOUTES LES RÉSOLUTIONS ONT ÉTÉ ADOPTÉES À PLUS DE 98 %

Les Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de Financière de l’Odet SE se sont tenues le 28 mai 2020 à huis clos, sous la présidence de Vincent Bolloré.

91,9 % du capital ont voté à l’assemblée. L’ensemble des résolutions présentées au cours des Assemblées ont été adoptées entre 98,04 % et 99,99 %.

L’Assemblée générale ordinaire a notamment approuvé le renouvellement des mandats d’administrateur de Marie Bolloré et d’Olivier Roussel, et a ratifié les cooptations de Mesdames Ingrid Brochard, Janine Goalabré, Lynda Hadjadj, Valérie Hortefeux et de Monsieur Gilles Alix,.

Enfin, la distribution du dividende de 1€, égal à celui de l’année précédente sera versé le 8 juin prochain.

