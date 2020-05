May 28, 2020 11:18 ET

STMicroelectronics annonce un circuit intégré de lecture sans contact de nouvelle génération pour clés de voiture numériques

Ce circuit accélère les interactions entre la clé et le véhicule et affiche une connexion fiable dans un rayon d’action étendu.

Il est conforme à la version 2.0 de la spécification Digital Key récemment publiée par le Car Connectivity Consortium® et certifiée par le Forum NFC.

Genève, le 28 mai 2020 - STMicroelectronics élargit son portefeuille de circuits intégrés de lecture sans contact (NFC) ST25R avec une nouvelle référence à la série de clés numériques de voiture lancée avec succès par ST, le ST25R3920. Ce nouveau composant introduit des fonctionnalités améliorées pour une performances accrue, dont une réponse rapide de la clé et un rayon d’action étendu.

Les clés numériques permettent aux conducteurs de verrouiller et déverrouiller leur véhicule à l’aide d’un smartphone et de bénéficier de fonctions à valeur ajoutée, telles que la simplification de la gestion et du partage des privilèges d’accès avec des tiers (amis ou voituriers). Elles permettent également de développer de nouveaux modèles de propriété, par exemple des services d’utilisation de la voiture par abonnement. Publiée par le Car Connectivity Consortium (CCC), la version 2.0 de la spécification Digital Key basée sur la technologie NFC permet même d’utiliser la clé lorsque la batterie du téléphone atteint un niveau tel que le fonctionnement normal du smartphone est désactivé.

Pionnier du déploiement de la technologie sans contact NFC dans les véhicules au cours des dernières années et fournisseur actuel des plus grands marques automobiles américaines, européennes et asiatiques, et leader de la technologie de verrouillage/déverrouillage numérique pour véhicules, ST étend désormais son savoir-faire de pointe avec le ST25R3920. Associé aux technologies hors pair d’ajustement dynamique de la puissance de sortie (DPO — Dynamic Power Output) et de suppression du bruit en réception (NSR — Noise Suppression Receiver), ce nouveau circuit augmente la puissance de sortie RF et s’appuie sur la conception optimisée du circuit d’entrée pour accélérer les interactions entre la clé et le véhicule, et augmenter le confort d’utilisation.

Avec la technologie DPO, ce circuit peut atteindre une puissance de sortie RF continue de 1,6 W et afficher une puissance crête de courte durée de 2,5 W afin de maintenir la fiabilité des connexions sans contact sur une certaine distance à l’aide d’une petite antenne. Le récepteur à suppression de bruit (NSR) de ST augmente l’immunité aux interférences avec les sources de bruit, ce qui maximise l’immunité électromagnétique et simplifie le processus de certification. De plus, l’accordage automatique de l’antenne compense les variations de l’environnement RF et permet de maintenir la meilleure connexion possible avec le smartphone de l’utilisateur, tandis que la détection basse consommation du signal associé à la clé avec fonction de réactivation inductive minimise la consommation de la batterie lorsque la clé n’est pas utilisée.

Idéalement conçu pour les applications qui disposent d’un espace restreint et limitent sensiblement les dimensions maximales de l’antenne, le circuit ST25R3920 peut être logé dans la poignée des portières, le montant central entre les portières ou la console centrale du véhicule.

Le ST25R3920 est conforme à la version 2.0 de la norme relative aux clés numériques (Digital Key 2.0) définie par le Car Connectivity Consortium (CCC). Cette architecture est agréée par les principaux constructeurs automobiles, fabricants de smartphones et fabricants de circuits électroniques du monde entier. Membre du CCC, ST joue un rôle majeur dans le déploiement des normes et standards de communications sans contact en tant que membre du conseil d’administration du Forum NFC, de divers groupes de travail et des task forces ISO 14443 et ISO 15693.

Ce nouveau circuit est également certifié par le Forum NFC et peut fonctionner en tant que lecteur sans contact ou appareil NFC universel. Sa conformité aux normes du Forum NFC pour les applications d’appariement, ainsi qu’aux normes bancaires EMVCo 3.0, permet de l’utiliser comme terminal de paiement sans contact embarqué avec des services tels que les bornes de recharge pour véhicules électriques. En outre, un nouvel algorithme unique de protection des cartes NFC de recharge sans fil conforme au protocole Qi assure la recharge des appareils portables en toute sécurité.

Le ST25R3920 est actuellement en production. Tarifs et échantillons sur demande auprès des représentants ST.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.st.com/st25r3920.

