May 28, 2020 11:38 ET

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 28 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MedMira Inc. (MedMira) (TSXV : MIR) annonce la conclusion d'un accord de distribution exclusive avec Webb Diagnostic Technologies, Inc., (WebbDX) pour la distribution du test global de détection d'anticorps REVEALCOVID-19™ de MedMira. Webb Diagnostic Technologies a passé la première commande d'une valeur d'achat d'environ 3,5 millions de dollars canadiens. La société a reçu le paiement initial pour lancer le processus de production.



MedMira a également le plaisir d'annoncer le lancement d'un nouveau site Internet, www.revealcovid19.com afin de fournir les dernières informations sur le produit et la pandémie de COVID-19.

Le test global de détection d'anticorps REVEALCOVID-19™ peut détecter les anticorps développés contre le SARS-CoV-2, le virus qui provoque la maladie COVID-19, dans le sérum, le plasma et le sang total humains. La plupart des tests sérologiques détectent uniquement les anticorps IgG et/ou IgM, tandis que le test global de détection d'anticorps REVEALCOVID-19™ est conçu pour détecter toutes les immunoglobulines humaines, y compris les IgG, IgM et IgA. Parce qu'il mesure les anticorps totaux, le test peut identifier une infection antérieure ou actuelle par le virus SARS-CoV-2 et permet d'évaluer la réponse immunitaire d'une personne.

« Webb Diagnostic Technologies (www.webbdx.com) a constitué une vaste équipe de vente et de marketing qui va sans aucun doute faire avancer notre entreprise. Nous sommes ravis de conclure ce partenariat exclusif mutuellement bénéfique et d'introduire ce test d'anticorps portable de haute qualité sur le marché américain », a déclaré Hermes Chan, PDG de MedMira. « Alors que la demande en tests d'anticorps fiables pour le SARS-CoV-2 augmente, cet accord constitue la première étape pour mettre notre plateforme de diagnostic éprouvée à la disposition de davantage de professionnels de la santé aux États-Unis. »

« Des tests d'anticorps de haute qualité sont un outil important pour connaître l'exposition d'une personne à la maladie COVID-19, des informations critiques afin de limiter la propagation du virus et de préparer la voie à un retour aux activités normales et à la relance de l'économie américaine », a déclaré John P. Mayo, PDG de Webb Diagnostic Technologies. « REVEALCOVID-19™ comble un vide critique dans le paysage en pleine évolution des tests. Nous avons passé notre première commande et sommes ravis de tirer parti de la technologie de MedMira pour aider notre pays à aller de l'avant en permettant aux gens de faire des choix plus sûrs et mieux informés sur leur santé. »

Au début du mois de mai, MedMira a déposé une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA - Emergency Use Authorization) auprès de la FDA, mais, en attendant l'approbation, le Test global de détection d'anticorps REVEALCOVID-19™ peut être distribué aux États-Unis conformément à la Section IV.D. de la Policy for Coronavirus Disease-2019 Test (Politique relative au test de dépistage de la maladie à coronavirus 2019).

À propos de MedMira

MedMira est un développeur et fabricant de premier plan de diagnostics rapides à flux vertical. Les tests de la société fournissent aux hôpitaux, aux laboratoires, aux cliniques et aux individus un diagnostic instantané de pathologies, comme le VIH et l'hépatite C, en seulement trois étapes simples. Les tests de la société sont vendus dans le monde entier sous les marques Reveal®, Multiplo® et Miriad®. Se basant sur sa technologie brevetée Rapid Vertical Flow®, le test rapide de dépistage du VIH de MedMira est le seul au monde à avoir reçu des approbations réglementaires au Canada, aux États-Unis, en Chine et dans l'Union européenne. Les bureaux corporatifs et les installations de production de MedMira sont situés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site medmira.com . Suivez-nous sur Twitter et Linkedin .

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui impliquent des risques et des incertitudes et reflètent les attentes actuelles de la société concernant des événements futurs, y compris des déclarations concernant d'éventuelles approbations réglementaires et le lancement du test global de détection d'anticorps REVEALCOVID-19™, la croissance future et les nouvelles opportunités commerciales. Les événements réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les présentes et dépendent d'un certain nombre de facteurs, y compris, sans s'y limiter, l'évolution des conditions du marché, la réalisation réussie et en temps voulu des études cliniques, les incertitudes liées au processus d'approbation réglementaire, l'établissement d'alliances corporatives et les autres risques détaillés de temps à autre dans les documents déposés trimestriellement par la société.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

