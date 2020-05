May 28, 2020 11:45 ET

Communiqué de presse

Paris (France) – Le 28 mai 2020 à 17h45

Chiffre d’affaires en recul de 35% au 1er trimestre 2020

Premiers impacts de la crise COVID-19

Poursuite du repli programmé des activités VPF

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2020.

A €27,4m, le chiffre d’affaires du Groupe Ymagis est en recul de 35% au 1er trimestre 2020 par rapport au 1er trimestre 2019. Ce recul est lié d’une part à la poursuite du repli programmé de l’activité VPF (-63% à €4,1m) et d’autre part à la fermeture des cinémas dans la quasi-totalité des pays du fait de la crise sanitaire mondiale liée au COVID-19. La crise a imposé un coup de frein brutal sur l’ensemble du mois de mars à des activités qui avaient retrouvé en 2019 une solide dynamique de croissance : le pôle CinemaNext baisse ainsi de 28% à €5,2m et les activités de Distribution et Préservation du pôle Eclair sont en recul de 20% à €5,2m. Le pôle Eclair dans son ensemble enregistre un chiffre d’affaires de €9,9m, en baisse de 28%, une partie de cette baisse étant néanmoins imputable à la déconsolidation de la société Eclair Cinema, cédée en début d’année.

Q1

2020 Q1

2019 Var.

(%) en M€ Virtual Print Fee 4,1 10,9 -63% Distribution d'équipements 9,9 13,6 Infogérance et Maintenance 3,5 3,6 CinemaNext 13,3 17,2 -22% Distribution & Préservation 5,2 6,5 Post-production & Restauration 0,2 1,3 Multilingue & Accessibilité 4,5 5,9 Eclair 9,9 13,7 -28% Autres activités 0,1 0,4 ns TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 27,4 42,2 -35% VPF en % du CA 15% 26% CinemaNext en % du CA 49% 40% Eclair en % du CA 36% 33% Autres act. en % du CA ns 1%

Comme prévu, l’activité du pôle VPF accélère sa décroissance avec un chiffre d’affaires en retrait de 63% au 1er trimestre à €4,1m. Cette activité a également subi les conséquences de la crise COVID-19, les distributeurs cessant de programmer des films – générateurs de VPF – dans la première partie du mois de mars.

Les ventes de CinemaNext, qui étaient en croissance de 22% sur l’année 2019, reculent de 22% au 1er trimestre 2020, à €13,3m. Ce recul est la conséquence directe de la fermeture de l’ensemble des salles de cinéma au niveau mondial, intervenue courant mars en Europe, et de l’arrêt des chantiers de construction de nouveaux cinémas.

Les activités du pôle Eclair ont également été impactées (-28% à €9,9m), en particulier au niveau des activités de distribution des films, directement touchées par les mesures de confinement, mais aussi sur ses autres activités, la crise ayant un effet sur tous les acteurs du secteur. A cela s’ajoutent les effets de changement de périmètre, du fait de la cession d’Eclair Cinema.

Les nouvelles activités (principalement Illucity) enregistrent €0,1m de chiffre d’affaires sur le trimestre.

Situation financière et perspectives

Les fondamentaux du marché restent inchangés : la salle de cinéma conserve le même attrait auprès du public et, plus largement, le besoin de films de qualité est plus fort que jamais. On a pu constater une mobilisation forte et immédiate du public dans les pays ayant réouvert leurs salles, comme par exemple au Danemark. Lorsque le secteur aura redémarré, le rôle des entreprises du groupe Ymagis auprès de l’ensemble de la filière cinéma restera aussi important, grâce à ses technologies, ses savoir-faire, ses parts de marché, et grâce à la restructuration de sa dette réussie juste avant l’éclatement de la crise sanitaire.

Ymagis a cependant un besoin urgent de financements, estimés à environ €16m, pour lui permettre de faire face aux conséquences de la crise sanitaire.

Les banques françaises du Groupe n’ont pour le moment pas répondu favorablement à une demande qui leur a été faite de consentir à Ymagis des Prêts Garantis par l’État. Pourtant, ces prêts sont garantis à hauteur de 90% par la puissance publique, laissant aux banques un risque résiduel faible, représentant en principal moins de 5% de l’ensemble des intérêts versés par le groupe aux banques depuis dix ans. Ymagis en a donc appelé au Gouvernement afin d’obtenir les financements qui lui sont indispensables pour traverser la crise actuelle. Des discussions se poursuivent dans ce but, mais à défaut d’une conclusion rapide, Ymagis n’aura d’autre alternative que de solliciter l’ouverture d’une procédure collective qui pourrait menacer la pérennité du groupe, ce qui aurait de lourdes conséquences pour ses 750 salariés.





A PROPOS DU GROUPE YMAGIS

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est aujourd’hui présent dans 22 pays avec 750 collaborateurs et se structure autour de 4 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation), Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement et « Autres activités »(réalité virtuelle). Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.ymagis.com







YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.





