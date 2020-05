May 28, 2020 12:15 ET

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas 22. mail 2020, et Pro Kapitali nõukogu otsustas 21. mail 2020 kiita heaks tagamata, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi nimetatud Võlakirjad) emiteerimise.

Pro Kapitali juhatus otsustas 28. mail 2020 pakkuda märkimiseks kuni 3 661 521 Võlakirja. Pro Kapital kavatseb emissiooni esimeses etapis emiteerida võlakirju kokku nominaalväärtuses vähemalt 5 000 000 eurot. Märkimisperiood algab 29. mail 2020 ja lõpeb 07. juulil 2020. Võlakirju pakutakse märkimiseks viisil, et pakkumine ei ole käsitletav väärtpaberite avaliku pakkumisena EL määruse 2017/1129 ja kohaldatava õiguse kohaselt. Võlakirju pakutakse märkimiseks piiratud investorite ringile, kes on kehtivate Pro Kapitali vahetusvõlakirjade omanikud ning kellel on neid kokku vähemalt 10 010 euro väärtuses (3 575 Pro Kapitali vahetusvõlakirja investori kohta). Võlakirju pakutakse märkimiseks üksnes investoritele, kellele saadetakse kutse osaleda märkimises. Võlakirjade lunastamise tähtaeg on veidi enam kui 4 aastat ja Võlakirjad kannavad intressi 8% aastas, mida makstakse 2 korda aastas. Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad.

Juhul kui märgitakse kõik pakutavad võlakirjad, siis on võlakirjade emissiooni nominaalväärtus 10 252 258,80 eurot (3 661 521 Võlakirja, igaühe nominaalväärtus ja märkimishind 2,80 eurot).

Võlakirjade eest saab tasuda vaid olemasolevate, järgmiste ISIN koodidega Pro Kapitali vahetusvõlakirjadega: EE3300104033, EE3300106574, EE3300108711, EE3300109248, EE3300109917, EE3300110048 ja EE3300109982 (edaspidi Olemasolevad Võlakirjad), mida ei ole Võlakirjade emiteerimise hetkeks lunastatud. Vahetuskurss on 1:1. Seega omandab Pro Kapital Olemasolevaid Võlakirju samas koguses nagu Pro Kapital emiteerib uusi Võlakirju. Võlakirjade emissiooni järgselt Olemasolevad Võlakirjad tühistatakse. Võlakirjade selline emissioon tähendab, et Võlakirjade omandamine toimub mitterahalise sissemaksega.

AS Pro Kapital Grupp informeerib võlakirjade pakkumise tulemustest eraldi teatega.

Käesolev teade on avaldatud lähtudes “Nõuded Emitentidele” punktist 7.6, turukuritarvituse määrusest ja teistest kohaldatavatest reeglitest. Käesolev teade ei ole käsitletav pakkumisena märkida Võlakirju.

Allan Remmelkoor

Juhatuse liige

Tel: 614 4920

Email: prokapital@prokapital.ee