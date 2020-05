May 28, 2020 12:31 ET

MONTRÉAL, 28 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec stupéfaction que le syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC Québec) a appris par l’entremise des médias que le gouvernement mettait fin unilatéralement à l’entente conclue il y a à peine deux semaines concernant la récupération des contenants consignés. Nous nous expliquons difficilement ce revirement soudain, alors que la nouvelle façon de récupérer les consignes a donné de bons résultats.



Ce retour à la case départ nous ramène face au principal enjeu de faire respecter la distanciation de deux mètres qui est recommandée par les autorités de santé publique, doit-on le rappeler, et ce, à l’intérieur des magasins où les espaces prévus à la récupération sont soit confinés, soit au milieu de passages achalandés par la clientèle.

Nos membres qui sont sur la ligne de front depuis le début de la pandémie sont très inquiet(e)s pour leur santé et pour celle de leur famille en raison de la situation sanitaire actuelle provoquée par la pandémie de Covid-19. Depuis le début de cette crise sans précédent, les TUAC ont travaillé activement au renforcement des mesures de santé et de sécurité dans tous les milieux de travail où nous sommes présents afin de prémunir nos membres contre ce virus qui a bouleversé nos vies depuis près de trois mois. Et nous continuerons à le faire en exerçant notre droit de refus d’exécuter un travail qui représente un danger tant pour les employé(e)s que pour la clientèle. S’il le faut, nous n’hésiterons pas à déposer des plaintes à la CNESST pour que leurs directives soient appliquées.

Maintenir les services essentiels tout en protégeant la santé de nos membres et en respectant les recommandations des autorités de la santé publique dans un contexte où le risque zéro n’existe pas est un défi de tous les instants. Jusqu’à maintenant, nous avons pu limiter le nombre de cas dans les établissements de commerces grâce à la vingtaine de mesures de protection mises en place dans ce secteur névralgique. Alors que la population entre progressivement dans la phase de déconfinement où elle sera de plus en plus exposée au virus, il est primordial de maintenir en place les mesures nécessaires à sa protection. Le gouvernement ne cesse de marteler l’importance de la distanciation de deux mètres, alors pourquoi ne pas la faire respecter dans les établissements où une solution alternative peut être mise en place?

Les travailleur(euse)s des commerces sont des acteurs importants de notre réponse collective à cette crise. Notre capacité à aplanir la courbe de la Covid-19 ne sera aussi efficace que notre engagement envers la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses de première ligne qui jouent un rôle essentiel en ces temps exceptionnels. Leur santé et leur sécurité reposent en grande partie entre les mains de la santé publique et de leurs employeurs qui ont l’obligation de leur offrir un milieu de travail sécuritaire. Leur meilleure armure réside dans le maintien de toutes les mesures de prévention mises en place dans les établissements. C’est pourquoi nous demandons au gouvernement de respecter l’entente sur le processus de récupération des contenants consignés intervenue le 11 mai dernier.

À propos des TUAC Québec

