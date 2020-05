May 28, 2020 15:24 ET

QUÉBEC, 28 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LES ENTREPRISES BOLD CAPITAL (la « Société ») (TSX-V Bold), une société de capital de démarrage, annonce aujourd'hui son intention de se prévaloir des dispenses générales temporaires accordées par les autorités provinciales en valeurs mobilières, permettant à la Société de prolonger jusqu’à 45 jours le délai de dépôt de son rapport financier intermédiaire et de son rapport de gestion pour le premier trimestre 2020 (les « Documents intermédiaires »). La direction de la Société prévoit que les Documents intermédiaires seront déposés le ou vers le 12 juin 2020.

La Société confirme que la direction et les autres initiés de la Société sont assujettis à une politique en matière d’interdiction d’opérations qui reflète les principes de l’article 9 de l’Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires.

Depuis le 29 novembre 2019, soit la date à laquelle la Société a déposé son dernier rapport financier intermédiaire, la Société a annoncé le 29 avril 2020 la conclusion d’un accord de principe avec Dymedso Inc. pour la réalisation d'une opération admissible. La conclusion de cet accord de principe constitue l’unique évènement important touchant les activités de la Société depuis le 29 novembre 2019. La Société continue de surveiller avec diligence les effets de la pandémie COVID-19 sur ses opérations. À ce jour, la pandémie COVID-19 n’a pas eu d’impact négatif significatif sur ses opérations. Cependant, l’impact futur de l'éclosion est incertain et ne peut être prévu, et rien ne garantit que l’éclosion n’ait pas d’incidence défavorable importante sur les résultats futurs de la Société.

De plus, le 29 avril 2020, la Société annonçait son intention de se prévaloir des dispenses générales temporaires afin de prolonger jusqu’à 45 jours le délai de dépôt de ses états financiers annuels et de son rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 (les « Documents annuels »). Depuis cette date, il n’y a au aucun évènement important touchant les activités de la Société. Contrairement à ce qui a été prévu initialement dans son communiqué de presse du 29 avril 2020, la direction de la Société prévoit que les Documents annuels seront déposés le ou vers le 12 juin 2020.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, incluant les effets liés à la pandémie de la COVID–19 sur la Société, pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de la Société par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.