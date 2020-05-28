临床前研究表明ATR-002的作用方式可抑制新冠病毒（新冠病毒）的传播并预防细胞因子风暴

Atriva的这一首要候选药品是专门治疗由RNA病毒（如流感病毒和新冠病毒）所引发呼吸道感染的唯一一种宿主靶向抗病毒药物

由于具有双重抗病毒和免疫功效，小型分子有可能阻止新冠肺炎住院患者的病情恶化进入危险期，因而具备在目前全球疫情中发挥巨大作用的潜力

德国图宾根, May 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引领宿主靶向抗病毒疗法开发的生物制药公司Atriva Therapeutics Gmbh今天宣布了一项临床战略，旨在救治需住院的中症及重症新冠肺炎患者。 ATR-002是一种口服小分子，经临床前试验证明可阻止新冠病毒的传播，并具有免疫功效，从而减少细胞因子和趋化因子的释放。这种双重功效使得MEK抑制剂ATR-002对于新冠肺炎的治疗具有显著意义。

ATR-002专为呼吸道病毒感染的治疗而开发，途径是抑制MEK，也就是RNA病毒（包括流感病毒和新冠病毒）复制所需的一种宿主细胞因子。图宾根大学和明斯特大学利用德国最近爆发的新冠肺炎病毒株进行了临床前研究，结果表明，ATR-002对MEK的抑制可阻止新冠病毒复制。除了抗病毒功效外， ATR-002还显示了第二种有益功效： MEK抑制剂能够大大减少细胞株、初代人类细胞和急性肺损伤（ALI）动物模型中的促炎性细胞因子和趋化因子表达。因此，ATR-002可预防新冠肺炎患者出现细胞因子风暴，并防止相关疾病恶化造成的生命危险。由于作用机制具有抗病毒活性和免疫调节的双重功效，ATR-002具备独特优势，是极具前景的治疗候选药物。公司已向欧洲专利局提交相应的专利申请。此外，ATR-002已于2019年成功完成I期临床试验，在参与试验的健康志愿者中表现出极佳的安全性和耐受性。1

“ATR-002是我们开发的一种小分子，专门针对以高效抗病毒方法治疗RNA病毒引发的严重呼吸道感染这一重大需求，” Atriva联合创始人兼首席执行官Rainer lishtenberger博士表示。“ATR-002有可能彻底改变目前全球疫情的态势，我们看到它具备极大潜力，可成为一种从根本上改变新冠肺炎疗效的易于患者使用的口服药物。2 因此，针对新冠肺炎开发ATR-002是当前时期合乎逻辑的一个步骤，并且可能对国家医疗系统、患者和家庭都具有重要意义。 我们的流感开发计划将极大地受益于ATR-002的临床开发和增产所产生的协同效应。”

Atriva现正在筹备2020年7月关于口服小分子ATR-002治疗新冠肺炎的一项跨国、双盲、随机II期临床研究。这次试验的目的是与安慰剂进行对比，表明该药物对中度新冠肺炎住院患者的治疗功效。

“临床前试验的结果非常令人鼓舞。治疗中等程度到重症患者的目的是减少危重患者的人数，使患者免于转入重症监护病房和接受侵入性更高的治疗方法。” Atriva首席医疗官Martin Bauer博士表示。“从开发的最初阶段起，我们就一直致力于提供强大的抗病毒技术，以治疗流感和其他严重的呼吸道病毒感染。就当前而言，找到有效的治疗方法以应对中度至严重程度的新冠肺炎病例对于国家医疗系统至关重要，因为我们预计全球范围的流行感染仍将是一项重要的公共医疗议程。” ATR-002不仅是Atriva开发的一种有效的抗病毒化合物，同时也是抵制过量细胞因子释放的防御手段。3

这种小分子药物可通过化学合成制造，可实现快速增产以满足高需求量。德国特种化学品领域的世界领先企业Evonik Industries AG与Atriva建立有长期合作，作为开发和制造合作伙伴为II期临床研究生产ATR-002药物。同时，Atriva正在为ATR-002的增产作准备，以便为拓展性临床试验以及试验结束后的市场准入提供足够药物。

关于ATR-002双重功效的作用方式

Atriva的主要产品ATR-002专门为治疗RNA病毒疾病（如流感以及包括新冠病毒在内的冠状病毒）而开发，是已经进入临床阶段的候选MEK抑制剂，其目标是细胞内Raf/MEK/ERK信号传导通路。这一通路对于众多RNA病毒的复制至关重要，这些病毒包括流感病毒、汉坦病毒，或呼吸道合胞体病毒（RSV）以及导致新冠肺炎的新冠病毒。在感染了流感病毒的细胞中，ATR-002与MEK（MAPK/ERK激酶）相互作用，可防止病毒基因组蛋白质复合体（核蛋白RNP）从细胞核向细胞质的输出，从而阻断功能性新病毒微粒的形成。这最终可减少身体中的病毒量。4

此外，ATR-002还有可能调节身体促炎性细胞因子反应，以避免由此类病毒感染造成的细胞因子过度反应。MEK抑制可以减少所涉及的部分细胞因子的基因表达，如TNF-α、IL-1ß、IP-10、IL-8、MCP-1，和MIP-1a，从而缓解严重流感或新冠肺炎患者出现的肺部过度炎症反应。5

关于Atriva Therapeutics Gmbh

Atriva Therapeutics是一家生物制药公司，成立于2015年，致力于宿主靶向抗病毒治疗的创新开发。公司由病毒研究领域的一流科学家和经验丰富的专家团队创立。公司力求开发全新的抗病毒疗法，以应对医疗需求远未得到满足的各种严重呼吸系统病毒感染（如流感和新冠肺炎）。Atriva的主要产品ATR-002是一流的宿主靶向药剂，可抑制流感病毒的复制，并实现人体免疫反应的有益调节。ATR-002目前正处于临床开发阶段并已成功完成I期试验，在健康受试者中显示了良好的安全性和耐受性。目前公司正在筹备针对住院新冠肺炎患者进行功效评估的II期研究；针对流感的II期研究计划于2021年初开始。该公司持有11个专利系列，国际覆盖范围广泛，涉及使用MEK抑制剂和其他激酶抑制剂进行抗病毒治疗。专利有效期持续至2041年。Atriva Therapeutics位于德国图宾根和法兰克福。

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关于Evonik

Evonik是特种化学品领域的全球领先企业之一。该公司在全球100多个国家开展业务，2019年销售额达131亿欧元，营业利润（调整后EBITDA）达21.5亿欧元。Evonik的业务扩展到化学之外的广泛领域，为客户提供创新、盈利且可持续的解决方案。32,000多名员工携手合作以实现共同目标：提高生活品质，从每一天做起。

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