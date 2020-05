May 28, 2020 16:39 ET

Los resultados del estudio de ampliación sin enmascaramiento en curso del estudio fundamental NEURO-TTR publicado en el European Journal of Neurology revelan que los pacientes tratados con TEGSEDI® (inotersén) experimentaron mejoras constantes en la progresión neuropática a los 39 meses de tratamiento, así como mejoras importantes desde el punto de vista clínico en mejoras de calidad de vida en comparación con la evolución natural de la enfermedad



No se identificaron nuevos aspectos de seguridad

TEGSEDI es una inyección subcutánea que se puede administrar en casa

BOSTON y CARLSBAD, California, May 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcea Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AKCA), una filial con participación mayoritaria de Ionis Pharmaceuticals, Inc., e Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IONS) han anunciado hoy la publicación de datos a largo plazo del estudio de ampliación sin enmascaramiento del estudio fundamental NEURO-TTR sobre TEGSEDI® (inotersén) en pacientes con amiloidosis hereditaria mediada por transtirretina (hATTR) con polineuropatía. El objetivo principal del estudio de ampliación sin enmascaramiento fue evaluar la seguridad y la tolerabilidad del tratamiento a largo plazo con TEGSEDI. Entre los objetivos secundarios del estudio se incluyó el conocimiento de la progresión basada en indicadores como el cuestionario sobre la calidad de vida con neuropatía diabética de Norfolk (Norfolk QoL-DN) y la escala de discapacidad por neuropatía modificada +7 (mNIS+7). Otro objetivo exploratorio fue el conocimiento de los cambios en el tiempo en la calidad de vida genérica relacionada con la salud según la encuesta breve de salud 36 (SF-36). Los datos publicados en el European Journal of Neurology revelan que el tratamiento con TEGSEDI no se relacionó con problemas de seguridad adicionales ni con signos de aumento de toxicidad en los participantes del estudio tratados durante un máximo de cinco años. Se concluyó que el tratamiento con TEGSEDI ofrecía una eficacia continuada durante los dos años siguientes en los pacientes tratados. Los resultados también revelaron que los pacientes que iniciaron antes el tratamiento con TEGSEDI (que recibieron TEGSEDI en el estudio NEURO-TTR) lograron una mayor estabilización de la enfermedad a largo plazo en comparación con los que pasaron de placebo a TEGSEDI en el estudio de ampliación sin enmascaramiento. Para ver el texto completo de esta publicación, visite: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ene.14285

"Estos datos revalidan el perfil favorable de riesgo-beneficio observado en los pacientes con hATTR tratados con TEGSEDI en relación con la polineuropatía", afirmó el Dr. Louis O'Dea, MB, BCh, BAO. FRCP(C), director médico de Akcea Therapeutics. "Los pacientes con hATTR tienen que hacer frente a síntomas progresivos y debilitantes. Estos resultados demuestran que los beneficios observados en el estudio original de fase III de 15 meses, como la mejora de los resultados relacionados con el placebo con respecto a la progresión neuropática y la calidad de vida, aumentan con el tratamiento a largo plazo".

"La carga de hATTR es significativa, ya que los pacientes sufren síntomas psicosociales, gastrointestinales y neuropáticos progresivos que pueden afectar a todos los aspectos de su vida, incluida la capacidad laboral, el cuidado de su familia o la participación en actividades cotidianas. Sin intervención terapéutica, la calidad de vida del paciente se deteriora rápidamente", afirmó el Dr. Thomas Brannagan, director del centro de neuropatía periférica del Centro médico de la Universidad de Columbia y autor principal del estudio. "Como alguien que conoce de primera mano los terribles efectos de esta enfermedad en los pacientes y sus familiares, es fundamental disponer de un tratamiento que ha demostrado ser eficaz para tratar los síntomas polineuropáticos de la hATTR a largo plazo, como indican estos datos del estudio de ampliación sin enmascaramiento".

La hATTR es una enfermedad progresiva, debilitante e infravalorada causada por la acumulación de las proteínas transtirretinas (TTR) que se pliegan incorrectamente debido a mutaciones heredadas. Se caracteriza por el depósito de fibrillas amiloides en todo el cuerpo, incluido el tejido nervioso, y puede tener un efecto pernicioso en la calidad de vida de los pacientes. TEGSEDI es una inyección subcutánea que puede administrarse una vez por semana en el domicilio, concebida específicamente para tratar la polineuropatía secundaria a hATTR en su origen mediante la reducción de la proteína TTR.

Los resultados del estudio fundamental de fase III, aleatorizado, de doble enmascaramiento y controlado con placebo NEURO-TTR demostraron que los pacientes con hATTR tratados con TEGSEDI experimentaron importantes beneficios en comparación con los pacientes tratados con placebo en ambos criterios de valoración coprimarios: la mNIS+7, un indicador de la progresión de la enfermedad neuropática, y el Norfolk QoL-DN. Al final del estudio, se ofreció a los participantes la oportunidad de inscribirse en un estudio de ampliación sin enmascaramiento y continuar con el tratamiento con TEGSEDI o pasar de placebo al tratamiento. De los 139 pacientes que completaron el estudio NEURO-TTR, 135 participantes (97 %) continuaron en este estudio de ampliación. Entre los pacientes que participaron en la ampliación del estudio en curso, 85 continuaron recibiendo TEGSEDI y 50 pasaron de placebo a TEGSEDI.

No se identificaron nuevos problemas de seguridad en los pacientes tratados con TEGSEDI en dicho estudio de ampliación. Tampoco se observaron indicios de un mayor riesgo de trombocitopenia de grado 4 ni de glomerulonefritis aguda debido a una mayor duración de la exposición a TEGSEDI. La supervisión requerida y rutinaria de las plaquetas y de la función renal resultó ser eficaz para el control del riesgo de los pacientes. Los acontecimientos adversos más frecuentes (>10 %) son, entre otros, las náuseas, la infección de las vías urinarias, los vómitos, la diarrea, el cansancio, el edema periférico, el dolor en el punto de inyección y la trombocitopenia. En general, 19 (14,1 %) pacientes interrumpieron el tratamiento con TEGSEDI debido a acontecimientos adversos surgidos durante el tratamiento (AADT). Nueve (6,7 %) pacientes fallecieron durante el estudio de ampliación sin enmascaramiento; no obstante, ninguna de las muertes se relacionó con TEGSEDI.

En los pacientes a los que se les administró TEGSEDI en el estudio NEURO-TTR y en el estudio de ampliación sin enmascaramiento se observaron reducciones considerables de los niveles de la proteína TTR (una disminución media del 77 %) en comparación con los valores iniciales del estudio NEURO-TTR. Además, aquellos tratados con TEGSEDI durante 39 meses acumulativos en los estudios NEURO-TTR y de ampliación sin enmascaramiento mostraron un beneficio constante en comparación con el empeoramiento previsto con el placebo. Del mismo modo, los pacientes que pasaron de placebo a TEGSEDI mostraron una mejora constante de la progresión de la enfermedad neurológica y de la calidad de vida según los indicadores de la mNIS+7, el Norfolk QoL-DN y la puntuación sumaria de los componentes físicos (PCS) de la encuesta SF-36 en comparación con un empeoramiento previsto continuado con el placebo. Finalmente, los pacientes tratados antes con TEGSEDI lograron un mayor beneficio según la mNIS+7 (17,06 puntos) y el Norfolk QoL-DN (11,89 puntos) en comparación con los pacientes que pasaron de placebo a TEGSEDI en el estudio de ampliación sin enmascaramiento, lo que pone de manifiesto la importancia de un tratamiento temprano con TEGSEDI en los pacientes pertinentes.

"Estamos muy orgullosos de nuestro papel en el abordaje de un área de necesidad médica no cubierta importante para los pacientes y seguiremos esforzándonos por llevar TEGSEDI a más pacientes con polineuropatía secundaria a hATTR en todo el mundo", afirmó el Dr. Brett P. Monia, director médico de Ionis Pharmaceuticals. "Estamos deseando revisar los futuros datos que obtengamos de este estudio de ampliación sin enmascaramiento en curso y, en lo que respecta a los pacientes que padecen esta enfermedad debilitante, tener acceso a un tratamiento que pueda proporcionar beneficios clínicos a largo plazo".

ACERCA DE TEGSEDI® (INOTERSÉN)

TEGSEDI fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. para el tratamiento de la polineuropatía amiloidótica hereditaria mediada por transtirretina (hATTR) en adultos. TEGSEDI, descubierto y desarrollado por Ionis Pharmaceuticals, es el primer y único fármaco subcutáneo dirigido al ARN concebido para reducir la producción de la proteína transtirretina (TTR) humana. TEGSEDI también recibió la autorización de comercialización en la Unión Europea y Canadá para el tratamiento de la polineuropatía en estadio 1 o 2 en pacientes adultos con amiloidosis hereditaria por transtirretina.

La aprobación se basa en los datos del estudio NEURO-TTR, que fue un estudio de fase II/III internacional, aleatorizado (2:1), de doble enmascaramiento, controlado con placebo y de 15 meses de duración en 172 pacientes con hATTR con síntomas polineuropáticos. En NEURO-TTR, TEGSEDI mostró una mejora significativa en comparación con el placebo en cuanto a los indicadores de neuropatía y de calidad de vida medidos por la escala de discapacidad por neuropatía modificada +7 (mNIS+7) y la puntuación total del cuestionario sobre la calidad de vida con neuropatía diabética de Norfolk (Norfolk QoL-DN). Los pacientes tratados con TEGSEDI presentaron un beneficio similar independientemente de los subgrupos, como la edad, el sexo, la etnia, la región, la puntuación de discapacidad neurológica (NIS), el estado de la mutación Val30Met y el estadio de la enfermedad.

La aprobación también se basa en los primeros datos del estudio de ampliación sin enmascaramiento NEURO-TTR, un estudio en curso para los pacientes que completaron el estudio NEURO-TTR. Dicho estudio está destinado a evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo de TEGSEDI.

Para obtener la ficha técnica completa de TEGSEDI, visite www.TEGSEDI.com .

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: TROMBOCITOPENIA Y GLOMERULONEFRITIS

Trombocitopenia

TEGSEDI provoca reducciones en el recuento de plaquetas que pueden causar trombocitopenia repentina e impredecible, lo que puede constituir un peligro para la vida del paciente. Un paciente del estudio clínico murió de hemorragia intracraneal.

TEGSEDI está contraindicado en pacientes con un recuento plaquetario inferior a 100 x 10 9 /l.

Antes de iniciar TEGSEDI, obtenga un recuento plaquetario. Durante el tratamiento, vigile los recuentos plaquetarios semanalmente si los valores son 75 x 10 9 /l o mayores y, con mayor frecuencia, si los valores son inferiores a 75 x 10 9 /l.

Si un paciente presenta signos o síntomas de trombocitopenia, obtenga un recuento plaquetario lo antes posible. El paciente no debe recibir más TEGSEDI, a menos que un profesional médico determine que el recuento plaquetario es interpretable y aceptable.

Después de la interrupción del tratamiento por cualquier motivo, continúe supervisando el recuento plaquetario durante 8 semanas, o más si los recuentos plaquetarios son inferiores a lo normal para verificar que estos recuentos permanecen por encima de 75 x 109/l.

Glomerulonefritis

TEGSEDI puede causar glomerulonefritis, que puede requerir tratamiento inmunodepresor y provocar insuficiencia renal dependiente de diálisis. Un paciente del estudio clínico que desarrolló glomerulonefritis y que no recibió tratamiento inmunodepresor quedó dependiente de diálisis. En los estudios clínicos, los casos de glomerulonefritis cursaron con síndrome nefrótico, que puede presentarse con signos como edema, hipercoagulabilidad con trombosis venosa o arterial y una mayor susceptibilidad a infecciones.

Por lo general, el tratamiento con TEGSEDI no debe iniciarse en pacientes con un cociente proteína/creatinina (P/C) en orina de 1000 mg/g o superior.

Antes de iniciar el tratamiento con TEGSEDI, mida la creatinina sérica, el filtrado glomerular estimado (FGe) y el cociente proteína/creatinina (P/C) en orina, y realice un análisis de orina. Durante el tratamiento, supervise la creatinina sérica, el FGe y el cociente P/C en orina cada dos semanas. TEGSEDI no debe administrarse en pacientes que desarrollen un cociente P/C en orina de 1000 mg/g o superior, o un FGe por debajo de 45 ml/minuto/1,73 m 2 cuya causa esté pendiente de evaluación.

Si se mantiene una dosis, una vez que el FGe aumenta a ≥45 ml/minuto/1,73 m2, el cociente P/C en orina disminuye a menos de 1000 mg/g o se corrige la causa subyacente de la disminución de la función renal, se puede volver a iniciar la dosis semanal. En pacientes con un cociente P/C en orina de 2000 mg/g o más, lleve a cabo una evaluación más profunda de la glomerulonefritis aguda de acuerdo con las indicaciones clínicas. Si se confirma el diagnóstico de glomerulonefritis aguda, TEGSEDI debe interrumpirse de forma permanente.

Programa REMS de TEGSEDI

Debido al riesgo de hemorragia grave causada por trombocitopenia grave y glomerulonefritis, las cuales requieren una supervisión frecuente, TEGSEDI solo está disponible a través de un programa de distribución restringido conforme a una estrategia de evaluación y mitigación de riesgos (REMS) denominada Programa REMS de TEGSEDI.

CONTRAINDICACIONES

TEGSEDI está contraindicado para pacientes con:

Recuento plaquetario inferior a 100 x 10 9 /l

/l Antecedentes de glomerulonefritis aguda causada por TEGSEDI

Antecedentes de una reacción de hipersensibilidad a TEGSEDI

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Trombocitopenia

TEGSEDI provoca reducciones en el recuento de plaquetas que pueden causar trombocitopenia repentina e impredecible, lo que puede constituir un peligro para la vida del paciente. En el estudio 1, se observaron recuentos plaquetarios inferiores a 100 x 109/l en un 25 % de los pacientes tratados con TEGSEDI en comparación con el 2 % de los pacientes del grupo de placebo. Se obtuvieron recuentos plaquetarios inferiores a 75 x 109/l en un 14 % de los pacientes tratados con TEGSEDI en comparación con ningún paciente del grupo de placebo. Un paciente de un estudio clínico sufrió una hemorragia intracraneal mortal. No inicie el tratamiento con TEGSEDI en pacientes con un recuento plaquetario inferior a 100 x 109/l. Siga las recomendaciones de supervisión y tratamiento en relación con el recuento plaquetario.

Los síntomas de trombocitopenia son, entre otros, sangrado inusual o prolongado (p. ej., petequias, facilidad para formación de hematomas, equimosis, sangrado subconjuntival, sangrado gingival, epistaxis, hemoptisis, sangrado menstrual irregular o más abundante de lo normal, hematemesis, hematuria, hematosis, hematoquecia o melena), rigidez del cuello o cefalea atípica. Se debe indicar a los pacientes y a los cuidadores que estén atentos ante la aparición de cualquier síntoma de trombocitopenia y que soliciten asistencia médica inmediata si tienen alguna duda.

Glomerulonefritis y toxicidad renal

TEGSEDI puede causar glomerulonefritis, que puede derivar en insuficiencia renal dependiente de diálisis. En el estudio 1, la glomerulonefritis se produjo en 3 (3 %) pacientes tratados con TEGSEDI en comparación con ninguno de los pacientes que recibieron placebo. Un paciente no recibió tratamiento inmunodepresor y quedó dependiente de diálisis. Si se sospecha de glomerulonefritis, determine el diagnóstico de manera inmediata e inicie el tratamiento inmunodepresor lo antes posible. Siga las recomendaciones de supervisión y tratamiento en relación con los parámetros de función renal. Por lo general, TEGSEDI no debe iniciarse en pacientes con un cociente P/C en orina de 1000 mg/g o más. Si se confirma el diagnóstico de glomerulonefritis aguda, TEGSEDI debe interrumpirse de forma permanente.

TEGSEDI solo está disponible a través de un programa restringido de acuerdo con una estrategia de evaluación y mitigación de riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) denominada Programa REMS de TEGSEDI, debido a los riesgos de hemorragia intensa causados por trombocitopenia grave y glomerulonefritis.

Ictus y disección arterial cervicocefálica

TEGSEDI puede provocar ictus y disección arterial cervicocefálica. En los estudios clínicos, 1 de 161 (0,6 %) pacientes tratados con TEGSEDI sufrieron ictus y disección de la arteria carótida. Informe a los pacientes sobre los síntomas de ictus y de disección arterial del sistema nervioso central. Indique a los pacientes que busquen ayuda lo antes posible si se producen síntomas de ictus o disección arterial.

Efectos inflamatorios e inmunitarios

Algunos fármacos oligonucleótidos con tecnología antisentido, incluido TEGSEDI, suelen producir cambios inflamatorios e inmunitarios. En los estudios clínicos, se observaron reacciones adversas inflamatorias e inmunitarias graves en pacientes tratados con TEGSEDI, como trombocitopenia inmunitaria y glomerulonefritis, así como un caso de vasculitis sistémica positiva a anticuerpos frente al citoplasma de los neutrófilos (ANCA).

Lesiones hepáticas

En los estudios clínicos, el 8 % de los pacientes tratados con TEGSEDI presentó un aumento de la alanina aminotransferasa (ALAT) de al menos 3 veces el límite superior de la normalidad (LSN) en comparación con el 3 % de los pacientes tratados con placebo; el 3 % de los pacientes tratados con TEGSEDI presentó unos niveles de ALAT mínimos de 8 veces el LSN en comparación con ningún paciente del grupo de placebo. Durante el tratamiento con TEGSEDI, se deben supervisar los niveles de ALAT, aspartato aminotransferasa y bilirrubina total al comienzo y cada 4 meses. Si un paciente presenta signos o síntomas clínicos indicativos de una disfunción hepática, mida inmediatamente las transaminasas séricas y la bilirrubina total, e interrumpa temporal o definitivamente el tratamiento con TEGSEDI, según corresponda.

Rechazo de trasplante hepático

En un estudio clínico, se observaron casos de rechazo de trasplante hepático entre dos y cuatro meses después de comenzar el tratamiento con TEGSEDI en pacientes cuyos aloinjertos hepáticos habían sido clínicamente estables (durante más de 10 años) antes de comenzar a utilizar este fármaco. En estos casos, los pacientes mejoraron clínicamente y los niveles de transaminasa se normalizaron después de la administración de glucocorticoides y del cese de TEGSEDI.

En el caso de pacientes con antecedentes de trasplante hepático, vigile mensualmente los niveles de ALAT, AST y bilirrubina total. Interrumpa el tratamiento con TEGSEDI en pacientes que presenten signos de rechazo de trasplante hepático.

Reacciones de hipersensibilidad/formación de anticuerpos

TEGSEDI puede causar reacciones de hipersensibilidad. En los estudios clínicos, 6 de 161 (4 %) pacientes tratados con TEGSEDI dejaron de recibir este tratamiento debido a una reacción de hipersensibilidad. Estas reacciones, por lo general, se produjeron en un plazo de 2 horas después de la administración de TEGSEDI. Se detectaron anticuerpos frente a TEGSEDI cuando dichas reacciones tuvieron lugar. Si se produce una reacción de hipersensibilidad, interrumpa la administración de TEGSEDI e inicie el tratamiento correspondiente. No utilice este tratamiento en pacientes con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a TEGSEDI.

Recuentos plaquetarios no interpretables: reacción entre anticuerpos antiplaquetarios y ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)

En el estudio 1, el 23 % de los pacientes tratados con TEGSEDI presentaron al menos un recuento plaquetario no interpretable debido a la agregación plaquetaria en comparación con el 13 % de los pacientes que recibieron placebo. Si se sospecha de agregación plaquetaria inducida por EDTA, realice un recuento plaquetario repetido con un anticoagulante diferente (p. ej., citrato de sodio, heparina) en el tubo de extracción sanguínea. Vuelva a revisar el recuento de plaquetas lo antes posible si la medición de plaquetas no se puede interpretar. Mantenga la dosis de TEGSEDI hasta de que se confirme un recuento de plaquetas aceptable con una muestra de sangre interpretable.

Reducción de los niveles de vitamina A en suero y aporte suplementario recomendado

El tratamiento con TEGSEDI produce una disminución de los niveles séricos de vitamina A. Se aconseja el consumo de suplementos con la cantidad diaria recomendada de vitamina A para los pacientes que toman TEGSEDI. Los pacientes deben derivarse a un oftalmólogo si presentan síntomas oculares que sugieren deficiencia de vitamina A (por ejemplo, ceguera nocturna).

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas más frecuentes que se produjeron en al menos el 20 % de los pacientes tratados con TEGSEDI y con mayor frecuencia que los que recibieron placebo fueron, entre otras, reacciones en el lugar de la inyección, náuseas, cefalea, cansancio, trombocitopenia y fiebre. Las reacciones adversas graves fueron más frecuentes en pacientes tratados con TEGSEDI (32 %) que en los pacientes del grupo de placebo (21 %).

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

Debido al riesgo de trombocitopenia, se debe tener precaución cuando se utilizan medicamentos antiplaquetarios (incluidos fármacos sin receta que afecten a las plaquetas) o anticoagulantes simultáneamente con TEGSEDI. Debido al riesgo de glomerulonefritis y toxicidad renal, se debe tener cuidado cuando se utilizan fármacos nefrotóxicos y otros medicamentos que puedan afectar a la función renal simultáneamente con TEGSEDI.

Consulte la ficha técnica completa, incluido el cuadro ADVERTENCIA, en TEGSEDIhcp.com.

ACERCA DE LA AMILOIDOSIS HEREDITARIA MEDIADA POR TRANSTIRRETINA (hATTR) La amiloidosis hereditaria mediada por transtirretina (hATTR) es una enfermedad grave, progresiva y potencialmente mortal causada por la formación anómala de proteína TTR y la agregación de depósitos amiloides de TTR en diversos tejidos y órganos del cuerpo, incluidos los nervios periféricos, el corazón y el tubo digestivo. La acumulación progresiva de depósitos amiloides de TTR en estos órganos suele dar lugar a miocardiopatía, neuropatía autónoma o neuropatía sensitivomotora periférica resistente al tratamiento, así como a otras manifestaciones de la enfermedad. La amiloidosis hereditaria por TTR provoca una morbilidad significativa y un descenso progresivo de la calidad de vida, lo que afecta gravemente a las actividades cotidianas. A menudo, la enfermedad progresa rápidamente y puede dar lugar a una muerte prematura. La supervivencia media es de 4,7 años después del diagnóstico. Para obtener más información sobre la hATTR, incluida una lista completa de organizaciones que apoyan a la comunidad de hATTR en todo el mundo, visite www.hATTRchangethecourse.com o www.hATTRGuide.com .

ACERCA DE IONIS PHARMACEUTICALS, INC. Como líder en el desarrollo y el descubrimiento de fármacos basados en ARN, Ionis ha creado una plataforma de descubrimiento de fármacos eficaz y de amplia aplicación denominada tecnología antisentido, que puede tratar enfermedades para las que no se haya demostrado un método terapéutico eficaz. Nuestra plataforma de descubrimiento de fármacos ha servido como trampolín para ofrecer una promesa viable y ha hecho realidad las esperanzas de pacientes con necesidades no cubiertas. Creamos el primer y único tratamiento aprobado para niños y adultos con atrofia muscular medular, así como el primer tratamiento basado en ARN del mundo aprobado para tratar la polineuropatía en adultos con amiloidosis hereditaria por transtirretina. Nuestros objetivos se centran en todos los pacientes a los que aún no hemos llegado con una cartera de productos en fase de desarrollo de más de 40 nuevos medicamentos diseñados para tratar potencialmente una amplia variedad de enfermedades, como patologías neurológicas, cardiovasculares, infecciosas y pulmonares. Para obtener más información sobre Ionis, visite www.ionispharma.com y síganos en Twitter en @ionispharma.

ACERCA DE AKCEA THERAPEUTICS, INC. Akcea Therapeutics, Inc., una filial con participación mayoritaria de Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IONS), es una empresa biofarmacéutica que se centra en el desarrollo y la comercialización de fármacos para tratar a pacientes con enfermedades graves y raras. Akcea comercializa TEGSEDI® (inotersén) y WAYLIVRA® (volanesorsén), y está logrando grandes avances en novedosos fármacos en fase de desarrollo, como AKCEA-APO(a)-L Rx , vupanorsen (AKCEA-ANGPTL3-L Rx ), AKCEA-APOCIII-L Rx y AKCEA-TTR-L Rx , con un gran potencial para tratar varias enfermedades. Los seis fármacos fueron descubiertos por Ionis, líder en terapias antisentido, y se basan en la tecnología antisentido patentada de Ionis. TEGSEDI está aprobado en EE. UU., la Unión Europea, Canadá y Brasil. WAYLIVRA está aprobado en la UE y actualmente se encuentra en la fase III de desarrollo clínico para el tratamiento de personas con lipodistrofia parcial familiar o LDPF. Con sede en Boston, Massachussetts, Akcea está desarrollando la infraestructura para comercializar sus fármacos en todo el mundo. Puede obtener más información sobre Akcea en www.akceatx.com y seguir a la empresa en Twitter en @akceatx.

DECLARACIÓN DE AKCEA E IONIS DE FUTURAS PROYECCIONES Este comunicado de prensa incluye declaraciones de futuras proyecciones sobre las relaciones empresariales de Akcea Therapeutics, Inc. e Ionis Pharmaceuticals, Inc. y el potencial terapéutico y comercial de TEGSEDI® (inotersén). Cualquier declaración que describa los objetivos, las expectativas, las previsiones financieras u otras proyecciones, intenciones o creencias de Akcea o Ionis, incluido el potencial comercial de TEGSEDI u otros fármacos de Akcea o Ionis en fase de desarrollo, constituye una declaración de intenciones y deberá interpretarse con todas las reservas. Dichas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, especialmente aquellas inherentes al proceso de descubrimiento, desarrollo y comercialización de fármacos seguros y eficaces para su uso terapéutico en humanos, y al esfuerzo por crear un negocio en torno a dichos fármacos. Las declaraciones de futuras proyecciones de Akcea e Ionis también implican suposiciones que, si nunca se materializan ni demuestran que son correctas, podrían hacer que sus resultados difieran materialmente de dichos supuestos expresos o implícitos en estas declaraciones de futuras proyecciones. Si bien las declaraciones de futuras proyecciones de Akcea e Ionis reflejan el juicio de buena fe de su gestión, estas declaraciones se basan únicamente en hechos y factores conocidos actualmente por Akcea e Ionis. En particular, le advertimos que nuestras declaraciones prospectivas están sujetas a las circunstancias actuales y en desarrollo relacionadas con la pandemia de COVID-19, y pueden tener un efecto adverso en negativo en nuestro negocio, operaciones y resultados financieros futuros. Por ello, se le advierte que no debe basarse en estas declaraciones de futuras proyecciones. Estos y otros riesgos relacionados con los programas de Akcea e Ionis se describen con mayor detalle en los informes trimestrales de Akcea e Ionis del formulario 10-Q y en los informes anuales del formulario 10-K, archivados con la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. Cada empresa dispone de copias de estos y otros documentos.

En esta nota de prensa, a menos que el contexto indique lo contrario, "Ionis", "Akcea", "Compañía", "Compañías", "nosotros" y "nuestros" se refieren a Ionis Pharmaceuticals y/o a Akcea Therapeutics.

Ionis Pharmaceuticals™ es una marca comercial de Ionis Pharmaceuticals, Inc. Akcea Therapeutics®, TEGSEDI® y WAYLIVRA® son marcas comerciales de Akcea Therapeutics, Inc.

