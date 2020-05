May 28, 2020 16:39 ET

May 28, 2020 16:39 ET

Les résultats de l'étude de prolongation ouverte (EPO) de l'essai pivot NEURO-TTR publiés dans la revue European Journal of Neurology montrent que les patients traités avec le TEGSEDI® (inotersen) ont bénéficié d'améliorations durables des mesures de l'évolution neuropathique après 39 mois de traitement et d'améliorations cliniquement pertinentes des mesures de la qualité de vie par rapport à l'évolution naturelle de la maladie

Aucun nouveau signal d'innocuité n'a été identifié

Le TEGSEDI se présente sous forme d'une injection sous-cutanée administrée au domicile du patient

BOSTON et CARLSBAD, Californie, 28 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcea Therapeutics, Inc. (NASDAQ : AKCA), une filiale à participation majoritaire d'Ionis Pharmaceuticals, Inc., et Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : IONS), ont annoncé aujourd'hui la publication de données issues de l'étude prolongation ouverte (EPO) pivot à long terme NEURO-TTR sur le TEGSEDI® (inotersen) administré chez des patients atteints d'amylose héréditaire liée à la transthyrétine (hATTR) avec polyneuropathie. L'objectif principal de l'étude EPO était d'évaluer l'innocuité et la tolérance au dosage du TEGSEDI à long terme. Les objectifs secondaires de l'étude comprenaient la compréhension de l'évolution basée sur des mesures telles que le score modifié des troubles neuropathiques +7 (mNIS+7) et le score total du questionnaire Norfolk sur la qualité de vie – neuropathie diabétique (Norfolk QOL-DN). Comprendre l'évolution au fil du temps de la qualité de vie générique liée à la santé sur la base du questionnaire de santé 36 (SF-36) était un objectif exploratoire. L'analyse intermédiaire, publiée dans la revue European Journal of Neurology, montre que le traitement avec le TEGSEDI n'a pas été associé à des signaux ou des problèmes d'innocuité supplémentaires de toxicité accrue chez les participants à l'étude traités pendant une période allant jusqu'à cinq ans. Le traitement avec le TEGSEDI a conduit à une efficacité continue chez les patients traités après deux ans. Les résultats ont aussi montré que les patients qui ont commencé le traitement avec le TEGSEDI plus tôt (qui ont reçu le TEGSEDI dans l'étude NEURO-TTR) ont atteint une meilleure stabilisation de la maladie à long terme par rapport à ceux qui sont passés du placebo au TEGSEDI au début de l'étude EPO. Pour consulter l'intégralité du texte de cette publication, veuillez consulter le site : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ene.14285

« Ces données confirment le profil risques-avantages favorable observé chez les patients atteints de hATTR traités avec le TEGSEDI pour leur polyneuropathie », a déclaré Louis O’Dea, MB, B.Ch, BAO. FRCP(C), directeur médical d'Akcea Therapeutics. « Les patients vivant avec une amylose hATTR sont confrontés à des symptômes progressifs et invalidants. Ces résultats montrent que les bénéfices que nous avons observés pendant l'étude initiale de phase 3 sur 15 mois, tels qu'une amélioration des résultats par rapport au placebo concernant l'évolution de la neuropathie et la qualité de vie, sont prolongés avec un traitement à long terme. »

« Le fardeau de l'amylose hATTR est important étant donné que les patients souffrent de symptômes neuropathiques, gastro-intestinaux et psychologiques progressifs qui peuvent affecter chaque aspect de leur vie, notamment leur capacité à travailler, s'occuper de leur famille et participer à d'autres activités quotidiennes. En l'absence d'intervention thérapeutique, la qualité de vie des patients se détériore rapidement », a déclaré Thomas Brannagan, M.D., directeur du Peripheral Neuropathy Center du Columbia University Medical Center et l'un des principaux auteurs de l'étude. « Étant quelqu'un qui constate directement les effets dévastateurs de cette maladie chez les patients et leurs familles, la disponibilité d'un traitement fondé sur des preuves pour soigner les symptômes de la polyneuropathie en cas d'amylose hATTR sur le long terme, comme le démontrent les données de l'étude EPO, est essentiel. »

L'amylose hATTR est une maladie peu reconnue, évolutive et invalidante qui est causée par l'accumulation des protéines TTR qui se replient anormalement en raison de mutations héréditaires. Elle se caractérise par le dépôt de fibrilles amyloïdes dans tout le corps, y compris dans le tissu nerveux, et peut avoir un impact dévastateur sur la qualité de vie des patients. Le TEGSEDI se présente sous forme d'une injection sous-cutanée administrée une fois par semaine au domicile du patient qui cible la polyneuropathie de l'amylose hATTR à sa source en réduisant la production des protéines TTR.

Les résultats de l'étude pivot NEURO-TTR randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo ont démontré que les patients atteints d'amylose hATTR traités avec le TEGSEDI ont enregistré un avantage significatif par rapport aux patients qui ont reçu le placebo concernant les deux paramètres coprimaires : le mNIS+7, une mesure de l'évolution de la maladie neuropathique, et le Norfolk QoL-DN. Au terme de l'étude, les participants ont eu la possibilité de s'inscrire à l'étude EPO et de poursuivre le traitement ou de passer du placebo au TEGSEDI. Parmi les 139 patients qui ont réalisé l'étude NEURO-TTR, 135 participants (97 %) ont continué avec l'étude EPO. Parmi ceux qui ont participé à l'étude EPO en cours, 85 ont continué de recevoir du TEGSEDI et 50 sont passés du placebo au TEGSEDI.

Aucun nouveau problème d'innocuité n'a été identifié chez les patients traités avec le TEGSEDI dans l'étude EPO. Il n'y a pas eu de preuve de risque accru pour la thrombocytopénie de stade 4 ou la glomérulonéphrite aiguë avec la durée prolongée de l'exposition au TEGSEDI. Une surveillance régulière et requise des reins et des plaquettes s'est avérée efficace dans la gestion du risque des patients. Les événements indésirables (EI) les plus courants (>10 %) incluent des nausées, des infections urinaires, la diarrhée, la fatigue, des œdèmes périphériques, des douleurs au site d'injection et la thrombocytopénie. Dans l'ensemble, 19 patients (14,1 %) ont arrêté le TEGSEDI en raison d'événements indésirables dus au traitement (EIDT). Neuf patients (6,7 %) sont décédés pendant l'étude EPO, mais aucun de ces décès n'a été considéré comme lié au TEGSEDI.

Les patients ayant reçu du TEGSEDI dans le cadre des deux études NEURO-TTR et EPO ont présenté des réductions significatives des niveaux de protéines TTR (réduction de 77 % en moyenne) par rapport à leur référence tirée de l'étude NEURO-TTR. En outre, les personnes traitées avec le TEGSEDI pendant 39 mois cumulés dans le cadre des études NEURO-TTR et EPO ont démontré un bénéfice durable par rapport à l'aggravation prévue avec le placebo. De même, les patients qui sont passés du placebo au TEGSEDI ont présenté une amélioration durable ou une stabilisation de l'évolution de la maladie neurologique et de la qualité de vie, telle que mesurée par le mNIS+7, le Norfolk QoL-DN et le score résumé des composantes physiques (PCS) du questionnaire de santé 36 (SF-36) par rapport à une aggravation prévue continue avec le placebo. Enfin, les patients traités plus tôt avec le TEGSEDI ont retiré un plus grand avantage dans le mNIS+7 (17,06 points) et le Norfolk QoL-DN (11,89 points) par rapport aux patients qui sont passés du placebo au TEGSEDI dans le cadre de l'étude EPO, soulignant l'importance d'un démarrage précoce du TEGSEDI chez les patients appropriés.

« Nous sommes très fiers de notre rôle dans un domaine dans lequel de nombreux besoins des patients ne sont pas satisfaits et nous poursuivrons nos efforts pour proposer le TEGSEDI à plus de patients atteints d'une polyneuropathie liée au hATTR dans le monde entier », a déclaré Brett P. Monia, Ph.D., directeur général chez Ionis Pharmaceuticals. « Nous sommes impatients d'examiner les futures données de l'étude EPO en cours et à la perspective de donner aux patients souffrant de cette maladie invalidante un traitement capable de présenter des avantages cliniques à long terme. »

À PROPOS DU TEGSEDI® (INOTERSEN)

Le TEGSEDI a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement de la polyneuropathie chez les adultes atteints d'amylose héréditaire liée à la transthyrétine (hATTR). Le TEGSEDI, découvert et mis au point par Ionis Pharmaceuticals, est le premier et unique médicament ciblant l'ARN administré par injection sous-cutanée conçu pour réduire la production de la protéine transthyrétine humaine (TTR). Le TEGSEDI a également reçu une autorisation de commercialisation dans l'Union européenne et au Canada pour le traitement de la polyneuropathie de stade 1 ou 2 chez les adultes atteints d'amylose héréditaire liée à la transthyrétine.

L'approbation se base sur les données de l'étude NEURO-TTR qui était une étude internationale de phase 2/3 randomisée (2:1), en double aveugle, contrôlée par placebo d'une durée de 15 mois, auprès de 172 patients atteints d'ATTR héréditaire et présentant des symptômes de polyneuropathie. Dans le cadre de NEURO-TTR, le TEGSEDI a démontré une amélioration significative de la neuropathie et la qualité de vie telle que mesurée par le score modifié des troubles neuropathiques +7 (mNIS+7) et le score total du questionnaire Norfolk sur la qualité de vie – neuropathie diabétique (Norfolk QOL-DN). Les patients traités avec le TEGSEDI ont bénéficié d'avantages similaires indépendamment des sous-groupes, tels que l'âge, le sexe, la race, la région, le score des troubles neuropathiques (NIS), le statut de mutation Val30Met et le stade de la maladie.

L'approbation est également basée sur des données antérieures issues de l'étude EPO NEURO-TTR qui est une étude actuellement en cours pour les patients ayant terminé l'étude NEURO-TTR. L'étude EPO vise à évaluer l'innocuité et l'efficacité à long terme du TEGSEDI.

Pour obtenir des informations posologiques complètes sur TEGSEDI, veuillez consulter www.TEGSEDI.com .

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ

AVERTISSEMENTS ENCADRÉS : THROMBOPÉNIE ET GLOMÉRULONÉPHRITE

Thrombopénie

Le TEGSEDI entraîne une réduction de la numération plaquettaire pouvant entraîner une thrombopénie soudaine et imprévisible, potentiellement mortelle. Un patient participant à l'essai clinique est décédé d'une hémorragie intracrânienne

Le TEGSEDI est contre-indiqué chez les patients présentant une numération plaquettaire inférieure à 100 x 109 /L

Avant de commencer le TEGSEDI, il est nécessaire de réaliser une numération plaquettaire. Pendant le traitement, contrôlez la numération plaquettaire chaque semaine si les valeurs sont de 75 x 10 9 /L ou plus, et plus fréquemment si les valeurs sont inférieures à 75 x 10 9 /L

Si un patient développe des signes ou des symptômes de thrombopénie, réalisez une numération plaquettaire dès que possible. Le patient ne doit pas recevoir de TEGSEDI supplémentaire à moins qu'une numération plaquettaire ne soit déterminée comme pouvant être interprétée et acceptable par un médecin

Suite à l'interruption du traitement pour quelque raison que ce soit, continuez à surveiller la numération plaquettaire pendant 8 semaines, ou plus si les valeurs sont inférieures à la normale, afin de s'assurer qu'elles restent supérieures à 75 x 109 /L

Glomérulonéphrite

Le TEGSEDI peut provoquer une glomérulonéphrite susceptible de nécessiter un traitement immunosuppresseur et d'entraîner une insuffisance rénale nécessitant une dialyse. Un patient participant à l'essai clinique qui a développé une glomérulonéphrite et n'a pas reçu de traitement immunosuppresseur est resté dépendant de la dialyse. Dans les essais cliniques, des cas de glomérulonéphrite ont été accompagnés d'une néphrose pouvant se manifester sous la forme d'œdèmes, d'hypercoagulabilité avec une thrombose veineuse ou artérielle et d'une sensibilité aux infections

Le TEGSEDI ne doit généralement pas être administré aux patients présentant un ratio protéine urinaire / créatine (UPCR) supérieur ou égal à 1 000 mg/g

Avant de commencer le TEGSEDI, mesurez la créatinine, le débit de filtration glomérulaire estimé (eGFR), le rapport protéine urine / créatinine (UPCR) et effectuez une analyse d'urine. Pendant le traitement, surveillez la créatinine, l'eGFR, l'analyse d'urine et l'UPCR toutes les 2 semaines. Le TEGSEDI ne doit pas être donné aux patients qui développent un UPCR de 1 000 mg/g ou supérieur ou un eGFR inférieur à 45 ml/minute/1,73 m 2 , en attendant une évaluation plus approfondie pour déterminer la cause

Si une dose est maintenue, une fois que l'eGFR augmente à ≥ 45 ml/minute/1,73 m2, l'UPCR diminue à moins de 1 000 mg/g, ou si la cause sous-jacente du déclin de la fonction rénale est corrigée, le dosage hebdomadaire peut être relancé. Chez les patients atteints d'UPCR de 2 000 mg/g ou plus, effectuez une évaluation supplémentaire pour détecter une glomérulonéphrite aiguë, comme indiqué cliniquement. Si la glomérulonéphrite aiguë est confirmée, le TEGSEDI doit être définitivement arrêté

Programme TEGSEDI REMS

En raison des risques de saignements graves causés par une thrombocytopénie sévère et à cause de la glomérulonéphrite, qui nécessitent toutes deux une surveillance fréquente, le TEGSEDI est disponible uniquement par le biais d'un programme de distribution restreinte dans le cadre d'une stratégie d'évaluation et d'atténuation des risques (REMS) appelée programme TEGSEDI REMS

CONTRE-INDICATIONS

Le TEGSEDI est contre-indiqué chez les patients présentant

Une numération plaquettaire inférieure à 100 X 10 9 /L

/L Des antécédents de glomérulonéphrite aiguë causée par le TEGSEDI

Des antécédents d'une réaction d'hypersensibilité au TEGSEDI

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Thrombopénie

TEGSEDI entraîne des réductions du nombre de plaquettes qui peuvent causer une thrombocytopénie soudaine et imprévisible potentiellement mortelle. Dans l'étude 1, des numérations plaquettaires inférieures à 100 X 109 /L se sont produites chez 25 % des patients traités par le TEGSEDI, contre 2 % des patients sous placebo. Des numérations plaquettaires inférieures à 75 x 109 /L se sont produites chez 14 % des patients traités par le TEGSEDI, contre aucun des patients sous placebo. Un patient participant à un essai clinique a subi une hémorragie intracrânienne mortelle. Ne démarrez pas le TEGSEDI chez les patients présentant une numération plaquettaire inférieure à 100 X 109 /L. Suivez les recommandations de suivi et de traitement concernant la numération plaquettaire.

Les symptômes de la thrombocytopénie peuvent inclure des saignements inhabituels ou prolongés (ex. pétéchies, apparition facile d'ecchymoses, hématomes, saignements sous-conjonctivaux, saignements gingivaux, épistaxis, hémoptysie, saignements menstruels irréguliers ou plus abondants que d'habitude, hématémèse, hématurie, rectorragie, méléna), raideur de la nuque ou graves céphalées. Les patients et les soignants doivent être invités à être vigilants face aux symptômes de la thrombocytopénie et à demander une assistance médicale immédiate pour toute préoccupation.

Glomérulonéphrite et toxicité rénale

Le TEGSEDI peut provoquer une glomérulonéphrite susceptible d'entraîner une insuffisance rénale nécessitant une dialyse. Dans l'étude 1, la glomérulonéphrite s'est produite chez 3 patients (3 %) traités par le TEGSEDI par rapport à aucun patient recevant le placebo. Un patient n'a pas reçu de traitement immunosuppresseur et est resté dépendant de la dialyse. Si une glomérulonéphrite est suspectée, procédez à un diagnostic rapide et initiez un traitement immunosuppresseur dès que possible. Suivez les recommandations de suivi et de traitement pour les paramètres rénaux. Le TEGSEDI ne doit généralement pas être administré aux patients présentant une UPCR supérieure ou égale à 1 000 mg/g Si la glomérulonéphrite aiguë est confirmée, le TEGSEDI doit être définitivement arrêté.

Le TEGSEDI est disponible uniquement par le biais d'un programme de distribution restreinte dans le cadre d'une stratégie d'évaluation et d'atténuation des risques (REMS) appelée programme TEGSEDI REMS en raison des risques de saignements graves causés par une thrombocytopénie sévère et à cause de la glomérulonéphrite.

Accidents vasculaires cérébraux et dissection des artères cervico-céphaliques

Le TEGSEDI peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux et une dissection artérielle cervicocéphalique. Dans des études cliniques, 1 patient sur 161 traités par le TEGSEDI (0,6 %) a subi une dissection de l'artère carotide et un accident vasculaire cérébral. Informez les patients des symptômes de l'accident vasculaire cérébral et de la dissection artérielle du système nerveux central. Demandez aux patients de rechercher de l'aide dès que possible en cas de symptômes d'accident vasculaire cérébral ou de dissection artérielle.

Effets inflammatoires et immunitaires

Les changements inflammatoires et immunitaires sont un effet de certains médicaments oligonucléotide antisens, dont le TEGSEDI. Dans des études cliniques, des effets indésirables inflammatoires et immunitaires graves se sont produits chez des patients traités par le TEGSEDI, y compris la thrombopénie immunitaire et la glomérulonéphrite, ainsi qu'un seul cas d'anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA)– vascularite systémique positive.

Lésions hépatiques

Dans les études cliniques, 8 % des patients traités par le TEGSEDI présentaient une augmentation de l'alanine aminotransférase (ALT) au moins 3 fois supérieure à la limite supérieure normale (ULN) par rapport à 3 % des patients recevant le placebo ; 3 % des patients traités par le TEGSEDI présentaient une ALT 8 fois supérieure à l'ULN par rapport à aucun patient sous placebo. Surveillez l'ALT, l'aspartate aminotransférase et la bilirubine totale au départ et tous les 4 mois pendant le traitement avec le TEGSEDI. Si un patient développe des signes cliniques ou des symptômes supposés de dysfonctionnement hépatique, mesurez rapidement les transaminases sériques et la bilirubine totale et interrompez ou arrêtez le traitement avec le TEGSEDI, selon le cas.

Rejet d'une greffe hépatique

Dans le cadre d'une étude clinique, des cas de rejet de greffes hépatiques ont été signalés 2 à 4 mois après le début du TEGSEDI chez des patients dont les allogreffes du foie étaient cliniquement stables (depuis plus de 10 ans) avant le début du TEGSEDI. Dans ces cas, les patients ont enregistré une amélioration clinique et les taux de transaminases se sont normalisés après l'administration du glucocorticoïde et l'arrêt du TEGSEDI.

Chez les patients ayant des antécédents de greffe de foie, surveillez l'ALT, l'AST et la bilirubine totale mensuellement. Arrêtez le TEGSEDI chez les patients qui développent des signes de rejet de la greffe du foie.

Réactions d'hypersensibilité / formation d'anticorps

Le TEGSEDI peut provoquer des réactions d'hypersensibilité. Dans des études cliniques, 6 patients traités par TEGSEDI sur 161 (4 %) ont arrêté le traitement en raison d'une réaction d'hypersensibilité. Ces réactions ont généralement eu lieu dans les deux heures suivant l'administration du TEGSEDI. Des anticorps du TEGSEDI étaient présents lors des réactions. Si une réaction d'hypersensibilité se produit, arrêtez l'administration du TEGSEDI et initiez un traitement approprié. Ne l'utilisez pas chez les patients ayant des antécédents de réactions d'hypersensibilité au TEGSEDI.

Numération plaquettaire impossible à interpréter : réaction entre les anticorps antiplaquettes et l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA)

Dans l'étude 1, 23 % des patients traités avec le TEGSEDI présentaient au moins une numération plaquettaire impossible à interpréter causé par l'agrégation plaquettaire, comparativement à 13 % des patients sous placebo. S'il existe un soupçon d'agrégation plaquettaire induite par l'EDTA, réalisez une nouvelle numération plaquettaire à l'aide d'un anticoagulant différent (par exemple, citrate de sodium, héparine) dans le tube de prélèvement sanguin. Revérifiez la numération plaquettaire dès que possible si une mesure de plaquettes ne peut pas être interprétée. Maintenez le dosage de TEGSEDI jusqu'à ce qu'une numération plaquettaire acceptable soit confirmée avec un échantillon de sang interprétable.

Réduction des taux sériques de la vitamine A et supplémentation recommandée

Le traitement par le TEGSEDI entraîne une diminution des taux sériques de la vitamine A. Une supplémentation de l'apport journalier en vitamine A est conseillée pour les patients recevant du TEGSEDI. Les patients doivent être dirigés vers un ophtalmologue s'ils développent des symptômes oculaires suggérant une carence en vitamine A (p. ex. cécité nocturne).

RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables les plus courants qui se sont produits chez au moins 20 % des patients traités par le TEGSEDI et plus fréquemment qu'avec le placebo étaient les réactions du site d'injection, les nausées, les maux de tête, la fatigue, la thrombocytopénie et la fièvre. Les effets indésirables graves ont été plus fréquents chez les patients traités par le TEGSEDI (32 %) que chez les patients sous placebo (21 %).

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

En raison du risque de thrombocytopénie, une attention particulière doit être accordée à l'utilisation d'antiplaquettaires (y compris les produits sans ordonnance qui affectent les plaquettes) ou d'anticoagulants en parallèle avec le TEGSEDI. En raison du risque de glomérulonéphrite et de toxicité rénale, une attention particulière doit être accordée lors de l'utilisation de médicaments néphrotoxiques et d'autres médicaments susceptibles d'affecter la fonction rénale parallèlement au TEGSEDI.

Veuillez consulter les informations posologiques complètes, y compris les AVERTISSEMENTS encadrés, sur le site tegsedihcp.com.

À PROPOS DE L'AMYLOSE HÉRÉDITAIRE LIÉE À LA TRANSTHYRÉTINE (hATTR)

L'amylose ATTR héréditaire est une maladie héréditaire évolutive, systémique et mortelle causée par la formation anormale de la protéine TTR et par l'accumulation de dépôts amyloïdes de TTR dans divers tissus et organes de tout le corps, y compris les nerfs périphériques, le cœur et le tractus intestinal. L'accumulation progressive de dépôts amyloïdes de TTR dans ces organes entraîne souvent une neuropathie sensorimotrice périphérique intraitable, une neuropathie autonome et/ou une cardiomyopathie ainsi que d'autres manifestations de la maladie. L'ATTR héréditaire entraîne souvent une morbidité importante et un déclin progressif de la qualité de vie, impactant fortement les activités quotidiennes des patients. La maladie évolue souvent rapidement et peut conduire à un décès prématuré. La survie moyenne est de 4,7 ans suivant le diagnostic. De plus amples informations sur l'amylose ATTR héréditaires, comprenant une liste complète des organisations soutenant la communauté des patients atteints d'amylose hATTR, est disponible à l'adresse www.hattrchangethecourse.com ou en consultant le site www.hATTRGuide.com .

À PROPOS D'IONIS PHARMACEUTICALS, INC.

En tant que chef de file dans la découverte et la mise au point de médicaments ciblant l'ARN, Ionis a créé une plateforme de découverte de médicaments utilisant la technologie antisens exclusive, efficace et applicable à grande échelle, ayant le potentiel de traiter des maladies pour lesquelles aucune autre approche thérapeutique ne s'est révélée efficace. Notre plateforme de découverte de médicaments a servi de tremplin pour une promesse concrète et réalise l'espoir des patients dont les besoins ne sont pas satisfaits. Nous avons développé le premier et unique traitement approuvé pour les enfants et les adultes atteints d'amyotrophie spinale ainsi que le tout premier médicament au monde ciblant l'ARN approuvé pour le traitement de la polyneuropathie chez les adultes atteints d'amylose héréditaire liée à la transthyrétine. Nous ciblons tous les patients et devons encore atteindre un pipeline de plus de 40 nouveaux médicaments conçus pour traiter une large variété de maladies, y compris les maladies neurologiques, cardiovasculaires, infectieuses et pulmonaires. Pour en savoir plus sur Ionis, veuillez consulter le site www.ionispharma.com et suivez-nous sur Twitter @ionispharma.

À PROPOS D'AKCEA THERAPEUTICS, INC.

Akcea Therapeutics, Inc., une filiale à participation majoritaire d'Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : IONS), est une société biopharmaceutique qui se consacre à la mise au point et à la commercialisation de médicaments pour le traitement des patients atteints de maladies rares et graves. Akcea commercialise le TEGSEDI® (inotersen) et WAYLIVRA® (volanesorsen), et fait progresser un pipeline mature de nouveaux médicaments, y compris AKCEA-APO(a)-L Rx , vupanorsen (AKCEA-ANGPTL3-L Rx ), AKCEA-APOCIII-L Rx et AKCEA-TTR-L Rx , qui ont le potentiel de traiter diverses maladies. Ces six médicaments ont été mis au point par Ionis, un chef de file des agents thérapeutiques antisens et sont basés sur la technologie antisens brevetée d'Ionis. Le TEGSEDI est approuvé aux États-Unis, dans l'EU, au Canada et au Brésil. WAYLIVRA est approuvé dans l'UE et est actuellement en cours de développement clinique de phase 3 pour traitement des personnes atteintes de lipodystrophie partielle familiale, ou LPF. Akcea, dont le siège social est basé à Boston, dans le Massachusetts, construit l'infrastructure visant à commercialiser ses médicaments dans le monde entier. Des informations supplémentaires sur Akcea sont disponibles à l'adresse www.akceatx.com et vous pouvez suivre la société sur Twitter avec @akceatx.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS D'AKCEA ET D'IONIS

Ce communiqué de presse contient des énoncés concernant les activités d'Akcea Therapeutics, Inc. et d'Ionis Pharmaceuticals, Inc. et le potentiel thérapeutique et commercial du TEGSEDI® (inotersen). Tout énoncé décrivant les objectifs, les attentes ainsi que les projections, les intentions ou les opinions de nature financière ou autre d'Akcea ou d'Ionis, y compris le potentiel commercial du TEGSEDI ou d'autres médicaments d'Akcea ou d'Ionis en cours de développement, est un énoncé prospectif et doit être considéré comme une déclaration risquée. De tels énoncés sont sujets à certains risques et à certaines incertitudes, en particulier ceux ayant trait au processus de conception, de mise au point et de commercialisation de médicaments sûrs et efficaces pour un usage thérapeutique humain, ainsi que ceux entourant les efforts de développement d'activités commerciales pour de tels médicaments. Les énoncés prospectifs d'Akcea et d'Ionis impliquent également l'hypothèse que, dans le cas où ils ne se matérialisent jamais ou sont inexacts, leurs résultats réels pourraient différer considérablement des résultats exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs d'Akcea et d'Ionis reflètent le jugement exercé de bonne foi par ses administrateurs, ces énoncés s'appuient uniquement sur des faits et des facteurs actuellement connus d'Akcea et d'Ionis. En particulier, nous vous avertissons que nos énoncés prospectifs sont soumis aux circonstances actuelles et évoluant constamment, liées à la pandémie de COVID-19, qui peuvent avoir un effet négatif important sur nos activités, nos opérations et nos résultats financiers futurs. En conséquence, vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces risques et d'autres risques relatifs aux programmes d'Ionis et d'Akcea sont décrits plus en détail dans les prospectus trimestriels sur formulaire 10-Q et annuels sur formulaire 10-K d'Ionis et d'Akcea, qui sont déposés auprès de la SEC. Vous pouvez vous procurer des exemplaires de ces documents et d'autres documents auprès de chaque entreprise.

Dans ce communiqué de presse, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, les mots « Ionis », « Akcea », « société », « sociétés », « entreprise », « entreprises », « nous », « notre » et « nos » font référence à Ionis Pharmaceuticals ou à Akcea Therapeutics.

Ionis Pharmaceuticals™ est une marque de commerce d'Ionis Pharmaceuticals, Inc. Akcea Therapeutics®, TEGSEDI® et WAYLIVRA® sont des marques de commerce d'Akcea Therapeutics, Inc.

