May 28, 2020 17:44 ET

VALCOURT, Québec, 28 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP Inc. (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) a tenu plus tôt aujourd’hui son assemblée annuelle des actionnaires à Valcourt, au Québec. L’assemblée a été diffusée en direct par webdiffusion et conférence téléphonique. La webdiffusion est maintenant accessible sur le site web de BRP au www.brp.com.



Au cours de l’assemblée, la Société a souligné le départ du conseil d’administration de M. J.R. André Bombardier et l'a remercié pour ses nombreuses années de contribution au succès de la Société. M. Bombardier a contribué à l'essor de BRP depuis ses débuts et a siégé au conseil d'administration de BRP de 2004 à aujourd'hui.

Un hommage a également été rendu à M. Daniel J. O’Neill, qui était aussi un administrateur de BRP Inc. depuis 2004 et qui est décédé récemment, de façon inattendue. M. O’Neill a contribué à BRP a bien des égards au fil des ans en mettant à profit sa vaste expérience des affaires et son approche pragmatique de la résolution de problèmes. Pour son soutien à BRP et pour les excellentes relations qu'il entretenait avec les membres de l’équipe de BRP, il sera grandement regretté. BRP tient à exprimer ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

Par ailleurs, tous les candidats aux postes d’administrateurs figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société́ datée du 28 avril 2020 ont été́ élus par une majorité́ des votes des actionnaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée. Le résultat du vote pour chacun des administrateurs est le suivant :

Candidats Voix

en faveur % Abstentions % Pierre Beaudoin 286 058 019 94.11% 17 900 702 5.89% Joshua Bekenstein 286 584 465 94.28% 17 374 256 5.72% José Boisjoli 290 226 679 95.48% 13 732 042 4.52% Charles Bombardier 287 834 624 94.70% 16 124 097 5.30% Michael Hanley 303 821 061 99.95% 137 660 0.05% Louis Laporte 288 225 609 94.82% 15 733 112 5.18% Estelle Métayer 303 844 786 99.96% 113 935 0.04% Nicholas Nomicos 286 062 576 94.11% 17 896 145 5.89% Edward Philip 298 568 844 98.23% 5 389 877 1.77% Joseph Robbins 289 996 241 95.41% 13 962 480 4.59% Barbara Samardzich 301 920 144 99.33% 2 038 577 0.67%

Changements au conseil d’administration



BRP est heureuse d’accueillir M. Charles Bombardier comme nouveau membre du conseil d’administration. M. Bombardier s’est présenté comme candidat à un poste d’administrateur de BRP Inc. pour la première fois cette année et il a été désigné par le groupe Beaudier.



M. J.R. André Bombardier ne s’est pas représenté à l’élection des administrateurs lors de l’assemblée annuelle des actionnaires.



Changements aux comités du conseil d’administration

M. Nicholas Nomicos a été nommé comme nouveau membre du comité d’audit, remplaçant M. Daniel J. O’Neill, et M. Nomicos a cessé d'être membre du comité des ressources humaines et de rémunération et du comité de nomination, de gouvernance et de responsabilité sociale. À la suite des changements mentionnés ci-dessus, la composition des comités du conseil est la suivante:

Administrateurs Comité d’audit Comité des ressources humaines et de rémunération Comité d’investissement et des risques Comité de nomination, de gouvernance et de responsabilité sociale Pierre Beaudoin Membre Membre Joshua Bekenstein Membre Membre José Boisjoli (Président) Membre Michael Hanley Président Louis Laporte Membre Estelle Métayer Membre Nicholas Nomicos Membre Membre Edward Philip Président Président Barbara Samardzich Membre Président Membre

Pour en savoir plus à propos des membres du conseil de BRP, cliquez ici.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l’industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d’améliorer pleinement l’expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d’œuvre mondiale compte près de 12 600 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

