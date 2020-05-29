波士顿, May 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 创新和知识产权管理解决方案领先提供商 Anaqua 和全球领先的专业信息服务提供商科睿唯安（ Clarivate Plc） (纽约证券交易所代码:CCC) 宣布建立战略合作伙伴关系，整合两家公司领先的商标检索服务。科睿唯安旗下商标研究和保护解决方案的行业领导者 CompuMark ™将与 Anaqua 携手，助力知识产权专业人士更加高效地工作。



通过战略合作 ANAQUA® 知识产权管理平台和 CompuMark 商标研究和保护平台实现无缝集成，为知识产权专业人士带来更完善的工作流程和工作效率。Anaqua 和 科睿唯安拥有很多共同客户，这些客户能在两个平台上获取商标整个生命周期（从筛选、审核到管理）的各种不同服务。双方集成服务将于 2020 年夏季推出，届时两个系统之前可轻松互访，实现数据自动共享，避免了耗时的人工输出。这将有助于精简工作流程，减轻管理负担。

Anaqua 首席执行官 Bob Romeo 说：“我们很高兴与科睿唯安及旗下商标研究和保护解决方案的市场领导者CompuMark展开合作。通过建立合作伙伴关系，我们将为商标专业人士带来一个全生命周期解决方案，帮助他们节省时间，改善工作流程，加快决策速度。双方的战略合作只是一个开始，前景大有可期。”

Clarivate 知识产权总裁 Jeff Roy 说：“我们与Anaqua建立战略合作伙伴关系，为客户提供了一款行业领先技术驱动的解决方案，这款省时的解决方案能够更好地服务于我们的客户。我们正在不断创新和扩展我们的解决方案，帮助客户、全球领先品牌、企业和知识产权审查机构更加高效地工作。”

关于Anaqua

Anaqua 是一家综合型、端到端创新和知识产权（IP）管理解决方案的优质供应商，向50%的美国25大专利申请人和全球25大品牌中50％的品牌，以及越来越多最负盛名和有远见的律师事务所提供服务。公司总部位于波士顿，在欧洲和亚洲多地设有办事处。Anaqua的知识产权平台被全球近一百万名知识产权管理人员、律师、律师助理、管理人员和创新者使用。Anaqua的系列解决方案将最佳实践工作流程与大数据分析和技术服务相结合，旨在打造一种智能环境，为知识产权战略提供信息，支持知识产权决策，简化知识产权运营。

关于科睿唯安

科睿唯安作为全球领先的专业信息服务提供商，致力于为客户提供值得信赖的数据与分析，不断加快创新步伐。我们拥有众多备受信赖的专业品牌，覆盖创新各个环节，包括Web of Science™、Cortellis™、 Derwent™、CompuMark™、MarkMonitor™和Techstreet™。如今，科睿唯安正在锐意进取，始终以帮助客户大幅缩短创新周期为己任。更多信息，请访问科睿唯安中国官网 www.clarivate.com.cn

前瞻性陈述

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