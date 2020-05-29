波士頓, May 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua和 科睿唯安 (Clarivate，NYSE:CCC) 今天宣布雙方建立策略性合作夥伴關係，使提供商標行業服務的兩大巨頭結合為一。 Anaqua 是創新與智慧財產權管理解決方案的領導性提供商；科睿唯安 則是全球領先的專業資訊服務提供者。在 Anaqua 加入此一合作夥伴關係後，科睿唯安旗下 CompuMark ™ ，同時也是商標研究與保護解決方案的業界領導品牌，將可協助智慧財產權專業人員在工作上更有效率。



此一結盟將使 ANAQUA® IP 管理平台與 CompuMark 商標研究和保護平台兩者進行完美的整合，為智慧財產權專業人員達成顯著的工作效率。Anaqua 和 科睿唯安 共享為數眾多的客戶，這些客戶在這兩個平台從事各種與商標整體生命週期相關的不同活動，從篩選到防侵權調查再到管理工作。整合自 2020 年夏季開始生效，輕鬆進出不同系統，可自動共享資料，不再需要耗費時間準備手動報告。如此便可使工作流程更順暢，減少行政事務的負擔。

Anaqua 執行長 Bob Romeo 說：「能與商標研究和保護解決方案市場領導者的 科睿唯安 和 CompuMark 成為合作夥伴，我們感到萬分高興。藉由此一攜手合作，我們將一同為商標專業人員創造完整的生命週期解決方案，協助他們省時、改善工作流程，並加速決策過程。未來機會無限大，現在只是一個開端。」

科睿唯安智慧財產事業 群總裁 Jeff Roy 說：「我們與 Anaqua 結盟後將可利用領先業界的技術創造一個省時的解決方案，為我們的客戶提供更好的服務。為使客戶、全球領導品牌、企業和智慧財產權審查機購在工作上更有效能、更有效率，且充滿自信，我們不斷創新，並擴展我們的解決方案。」

Anaqua 公司是銜接創新和知識產權(IP)管理解決方案的優質綜合供應商，公司服務於美國前25大專利申請人中的百分之五十、全球前25大品牌中的百分之五十和越來越多的最具盛名和前瞻性的律師事務所。公司的總部位於波士頓，全球業務遍及歐洲和亞洲。 Anaqua 公司的知識產權平台由全球將近一百萬名的知識產權高管、律師、律師助理，行政人員和創新者使用。平台提供的解決方案集具有最佳實踐性的工作流程與大數據分析和高科技服務為一體，來創造一個為報告知識產權策略、提供知識產權決策，和簡化知識產權運營而設計的智能環境。

關於 Clarivate™

科睿唯安（Clarivate™）是專業資訊服務的全球領導者，提供可靠的數據及分析，協助客戶加速創新步伐。我們擁有眾多備受信賴的品牌，涵蓋創新的各個環節，包括Web of Science™（學術研究）、Cortellis™（生技製藥研發情報）、Derwent™（專利分析）、Techstreet™（產業法規與標準）、CompuMark™（商標檢索與保護）、MarkMonitor™（網域名稱管理）等。科睿唯安致力協助客戶縮短創新週期，將概念構想轉變為改變人類生活的創新成果。更多訊息請參考：clarivate.com.tw

前瞻性陳述

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