May 29, 2020 03:15 ET

May 29, 2020 03:15 ET

København Ø, May 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



BI Management A/S er ikke i stand til at stille priser for afdeling Small Cap Danske Aktier KL under Kapitalforeningen BankInvest Select grundet usikkerhed på værdifastsættelsen.







Afdeling Isin Short name Small Cap Danske Aktier KL DK0061029808 BSKSCA





Hvis der er spørgsmål, kontakt da Head of Middle Office Steen Vittrup på telefon 77 30 90 16.









Med venlig hilsen

BI Management A/S





Martin Fjordlund Smidt

Direktør