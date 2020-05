May 29, 2020 03:54 ET

May 29, 2020 03:54 ET



Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af den berørte afdeling i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdi til Nasdaq Copenhagen er udeblevet p.g.a. forsinkelse hos dataleverandør. Handel med den berørte afdeling ønskes derfor midlertidigt suspenderet.

Der er tale om følgende afdeling:



SSIGVEURR Sparinvest SICAV Global Value EUR R LU0138501191

Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Henrik Christensen, tlf. 36347426



Med venlig hilsen



Lars Højberg

Chief Operating Officer