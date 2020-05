May 29, 2020 04:27 ET

May 29, 2020 04:27 ET

Selskabsmeddelelse

29. maj 2020

Meddelelse nr. 16

NKT udnævner Line Andrea Fandrup til CFO

Bestyrelsen i NKT har udnævnt Line Andrea Fandrup til Executive Vice President, Chief Financial Officer (CFO) i NKT og NKT A/S. Hun tiltræder senest 1. november 2020.

Line Andrea Fandrup kommer til NKT fra Rockwool og en stilling som Group Finance Vice President med erfaring fra finans, treasury og Investor Relations. Før det har Line Andrea Fandrup haft lederstillinger indenfor finans hos flere store virksomheder med hovedkvarter i Danmark, herunder COWI, Novozymes og Maersk Line.

Bestyrelsesformand Jens Due Olsen udtaler:

- Med udnævnelsen af Line Andrea Fandrup får vi en profil med en stærk forretningsdrevet tilgang og som kommer fra børsnoterede og privatejede selskaber der med succes har gennemført finansielle transformationer, som er lig dem vi ser i NKT. Sammen med administrerende direktør Alexander Kara vil Line Andrea Fandrup fortsætte arbejdet med at genskabe en tilfredsstillende finansiel udvikling i NKT for at positionere os til at kunne udnytte de markedsmuligheder, der er drevet af den grønne omstilling.

Line Andrea Fandrup siger:

- Jeg glæder mig meget til at blive en del af NKT og forbedre de finansielle resultater, så vi har grundlaget for fremtidig vækst og for at fastholde de markedsledende positioner.

NKT A/S’ direktion vil bestå af administrerende direktør Alexander Kara og CFO Line Andrea Fandrup. Indtil hun tiltræder senest 1. november 2020 vil Alexander Kara drive NKT’s aktiviteter med finansielle analytikere og investorer sammen med Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654

Presse: Helle Gudiksen, Head of Group Communications, tlf.: +45 2349 9098

Vedhæftet fil