May 29, 2020 05:00 ET

May 29, 2020 05:00 ET

Verkkokauppa.com Oyj Pörssitiedote 29.5.2020 klo 12.00

Finanssivalvonta on hyväksynyt Verkkokauppa.com Oyj:n suomenkielisen listalleottoesitteen

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Verkkokauppa.com Oyj:n (”Verkkokauppa.com” tai ”Yhtiö”) suomenkielisen listalleottoesitteen (”Esite”). Esite julkaistaan Yhtiön osakkeiden listaamisen yhteydessä Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle.

Esite on saatavilla viimeistään 1.6.2020 Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/listing2020 ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki. Lisäksi Esite on saatavilla Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Esitteen englanninkielinen käännös (”Listing Particulars -asiakirja”) on saatavilla arviolta 1.6.2020 Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/en/listing2020.

Verkkokauppa.com jätti 28.5.2020 hakemuksen Yhtiön osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 5.6.2020, edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen.

Lisätietoja:

Panu Porkka

Toimitusjohtaja

panu.porkka@verkkokauppa.com

Puh. +358 10 309 5555

Mikko Forsell

Talousjohtaja

mikko.forsell@verkkokauppa.com

Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordea Bank Oyj

Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com