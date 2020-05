May 29, 2020 05:45 ET

NORDIC ID OYJ

Nordic ID Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.5.2020 valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi Jorma Lalla, Leevi Parsama, Juha Tiittanen, Mammu Kaario, Veijo Komulainen ja Anna Toppari. Hallituksen jäsenten toimikausi alkoi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nordic ID:n hallituksen 29.5.2020 pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Lalla.

