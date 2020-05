May 29, 2020 07:28 ET

Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2020





cBrain vinder endnu en millionordre i Tyskland





København, 29. maj 2020















cBrain er netop blevet tildelt endnu en stor ordre i Tyskland.

Den 13. maj oplyste cBrain, at selskabet havde indgået den hidtil største enkeltstående aftale i selskabets historie. cBrain oplyste også, at det er en aftale på et to-cifret millionbeløb, samt at der er tale om yderligere salg til en afdeling hos en eksisterende kunde i Tyskland.

I forbindelse hermed oplyste cBrain endvidere, at den tyske myndighed har afdelinger i alle tyske delstater og dermed repræsenterer et stort potentiale for yderligere salg, samt at cBrain arbejder på en række yderligere ordrer. Endelig oplyste cBrain, at COVID-19 krisen ser ud til at accelerere digitaliseringen i den offentlige sektor.

Det er derfor særdeles glædeligt, at cBrain nu meget kort tid efter kan oplyse, at cBrain har vundet endnu en kontrakt hos kunden. Kontrakten omhandler opgaver med henblik på at understøtte en videre udbredelse af F2. cBrain vurderer, at når den nye ordre kommer allerede nu, er en af forklaringerne, at COVID-19 krisen ser ud til at accelerere en yderligere digitalisering hos kunden.

Ligesom for ordren, udmeldt den 13. maj, er der tale om en kontrakt på et to-cifret millionbeløb.

cBrain har ikke mulighed for at vurdere, om de nye ordrer påvirker forventningerne til indeværende regnskabsår. Dette skyldes, at leverancerne først skal detailplanlægges i samarbejde med kundens projektorganisation. Men de 2 nye ordrer betyder i sagens natur en markant styrkelse af cBrains ordrebog.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

