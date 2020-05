May 29, 2020 07:32 ET

MONTRÉAL, 29 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- M. Michael Mueller, président du conseil d’administration de la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque »), est heureux d’annoncer la nomination de M. Nicholas Zelenczuk aux fonctions d’administrateur indépendant de la Banque.



M. Zelenczuk possède plus de 35 années d’expérience des services bancaires, des marchés des capitaux et de la gestion des investissements, et il a occupé des postes de haute direction dans plusieurs grandes sociétés au Canada.

« Nous sommes enchantés d’accueillir M. Zelenczuk au conseil d’administration de la Banque. Sa vaste expérience de la gestion du risque d’entreprise, de l’élaboration de stratégies à long terme et de la technologie axée sur les opérations apportera beaucoup à la profondeur et à l’expertise de notre conseil, dans l’intérêt de la Banque », a déclaré M. Michael Mueller.



À propos de la Banque Laurentienne



Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 3 100 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 45,4 milliards $, de même que des actifs administrés de 27,1 milliards $.



