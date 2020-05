May 29, 2020 07:44 ET

Eesti Vabariigi valitsus otsustas 28.05.2020, et alates 1. juunist saavad 16 Schengeni riigist (Austriast, Tšehhist, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Kreekast, Ungarist, Islandilt, Lätist, Liechtensteinist, Leedust, Norrast, Poolast, Slovakkiast, Sloveeniast ja Šveitsist) saabuvad reisijad Eestisse siseneda ilma karantiinikohustuseta ja lisaks võivad riiki siseneda veel 11 Euroopa riigi (Rootsi, Belgia, Portugal, Malta, Luksemburg, Itaalia, Hispaania, Holland, Taani, Suurbritannia, Iirimaa) kodanikud, kes peavad seejärel jääma kaheks nädalaks karantiini. Välisministeerium uuendab igal reedel Eestisse lubatavate karantiinikohustuseta riikide nimekirja lähtudes lähteriikide nakatunute suhtarvust.

Valitsuse otsus aitab taaskäivitada reisijate vedu Eesti-Soome laevaliinidel, kus alates 14. maist on olnud võimalik reisida ainult tööga seotud eesmärgil või olulistel perekondlikel põhjustel. Soome ei ole veel teatanud piiride avamisest turistidele, seega saavad Soome kodanikud vabalt Eestisse reisida, kuid Eesti ja teiste riikide kodanikud turismi eesmärgil Soome veel mitte.

2019. aasta suvekuude statistikas moodustas eeltoodud karantiinikohustuseta riikide kodanike osakaal 61% kogu Tallinn-Helsingi liini reisijatest, sh Soome 53%. Karantiinikohustusega riikide kodanike osakaal oli 3,2%. Seega võib eeldada, et enim mõjutab piirangute kaotamine soomlastest reisijaid, kellel on taas võimalik laevaga Tallinna sõita. Eesti-Soome laevaliinide teiseks suureks reisijate grupiks on eestlased (24%), kellest omakorda 26% reisivad tööga seoses.

Tallinn-Stockholmi ja Tallinn-Peterburi laevaliinid on jätkuvalt suletud ja hetkel ei ole teada, millal need taastatakse. Kruiisilaevakülastusi Tallinnas sellel hooajal toimunud ei ole, perioodiks juuli-september on küll kehtivaid broneeringuid, kuid kruiisifirmadel on õigus neid tasuta tühistada, mida on tehtud jooksvalt ka mai-juuni broneeringutega.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo: