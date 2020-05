VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. (« Champignon » ou la « société ») (CSE : SHRM) (FWB : 496) (OTCQB : SHRMF), une société des sciences de l’optimisation humaine mettant l’accent sur la kétamine et la médecine psychédélique, annonce aujourd’hui que certains actionnaires ont convenu d’établir une période de restriction volontaire concernant la revente de 17 840 000 actions ordinaires, prolongeant ainsi la période de temps avant que les actions ne deviennent librement négociables jusqu’au 15 juillet 2020. Auparavant, ces actions n’étaient soumises qu’à une période de détention prévue par la loi.



La société annonce également avoir engagé Gold Standard Media, LLC (« GSM ») pour fournir des services de marketing et de conseil afin de faire connaître la société auprès du grand public et de promouvoir les activités de la société. GSM est une société à responsabilité limitée établie en vertu des lois de l’État du Texas avec un bureau au 1102 S. Austin Ave, # 110-283, Georgetown, Texas, États-Unis.

Le contrat de marketing numérique avec GSM est d’une durée initiale de deux ans à compter du 28 mai 2020. Le contrat de marketing numérique a un coût total de 300 000 $ US (la « contrepartie »). À la connaissance de la société, GSM et ses mandants ne détiennent aucun titre de la société. De plus, la société n’a pas l’intention d’émettre des titres à GSM pour le paiement de la contrepartie en tout ou en partie.

À propos de Champignon Brands Inc.

Champignon Brands est une entreprise axée sur la recherche spécialisée dans la formulation d’une gamme de produits de santé à base de champignons médicinaux ainsi que de nouvelles plateformes de livraison de kétamine, d’anesthésiques et d’adaptogènes pour les industries de la nutrition, du bien-être et de la médecine alternative. Par le biais de sa gamme de produits de médecine alternative verticalement intégrée, Champignon poursuit le développement et la commercialisation de traitements à déclenchement rapide capables d’améliorer les résultats de santé pour des indications telles que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), ainsi que les troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues. Dans le cadre d’un accord de recherche en collaboration avec la Miller School of Medicine de l’Université de Miami, la société mène des études précliniques et d’éventuels essais cliniques sur l’homme, dans le but de démontrer l’innocuité et l’efficacité de l’association de la psilocybine et du cannabidiol dans le traitement de trauma crânien léger (TCL) avec un SSPT ou SSPT distinct. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société au : https://champignonbrands.com/ .

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dr Roger McIntyre

Président-directeur général

E : info@champignonbrands.com

POUR LES QUESTIONS PROVENANT DES INVESTISSEURS ANGLOPHONES :

Tyler Troup

Circadian Group

E : SHRM@champignonbrands.com

Storyboard Communications

T : +1 (833) 375-9995

POUR LES COMMUNICATIONS EN FRANÇAIS DE CHAMPIGNON BRANDS :

Remy Scalabrini

Maricom Inc.

E : rs@maricom.ca

T : +1 (888) 585-6274

Le CSE et le fournisseur de services d’information n’ont pas examiné et n’acceptent pas la responsabilité de l’exactitude ou de l’adéquation de cette version.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant les estimations futures, les plans, les programmes, les prévisions, les projections, les objectifs, les hypothèses, les attentes ou les croyances concernant les performances futures, les déclarations que nous faisons concernant la rapidité et l’efficacité de nos traitements sont -des déclarations. « Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que “plans”, “attend” ou “ne s’attend pas”, “est attendu”, “estime”, “a l’intention”, “prévoit” ou “ne prévoit pas”, ou “croit”, ou des variantes de tels mots et expressions ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats “peuvent”, “pourraient”, “pourraient”, “pourraient” ou “seront” pris, se produiront ou seront réalisés. Ces déclarations prospectives impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, événements ou développements réels soient sensiblement différents de tout résultat, événement ou développement futur exprimé ou sous-entendu par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les besoins de financement supplémentaire de la Société, et l’effet des conditions du marché des capitaux et d’autres facteurs sur la disponibilité du capital, les antécédents d’exploitation limités de la Société et le manque de bénéfices historiques ; compétition ; l’incapacité des traitements à fournir les avantages escomptés pour la santé ; effets secondaires imprévus ; dépendance à l’égard de l’obtention et du maintien des approbations réglementaires, y compris l’acquisition et le renouvellement de licences fédérales, provinciales, étatiques, municipales, locales ou autres ; l’évolution et les modifications des lois et réglementations, y compris une réglementation accrue des industries de la Société et des marchés financiers ; les conditions économiques et financières ; la volatilité des marchés des capitaux ; se livrer à des activités qui pourraient être ultérieurement jugées illégales en vertu des lois nationales ou internationales ; non-obtention des approbations nécessaires des actionnaires, du gouvernement ou des autorités réglementaires, y compris celle du CSE ; et incapacité à conserver, sécuriser et maintenir le personnel clé et les partenariats stratégiques, y compris, mais sans s’y limiter, les cadres, les chercheurs, les cliniciens, les clients et les fournisseurs. Ces facteurs doivent être examinés attentivement et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Bien que la Société ait tenté d’identifier des facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d’autres facteurs de risque qui font que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimé ou prévu. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les résultats financiers sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui sont disponibles sur www.sedar.com. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. La Société n'a aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles.