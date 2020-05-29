紐約水牛城, May 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX) 作為全球致力於研究、開發和商業化用於治療癌症新療法的生物製藥公司，今天展示正在進行的一項第二期臨床試驗的臨時數據，顯示口服紫杉醇和 encequidar（「口服紫杉醇」，前稱 Oraxol）單藥治療對無法切除的皮膚血管肉瘤（侵襲性惡性腫瘤）且預後欠佳的老年患者中顯示出令人鼓舞的療效和耐受性。中期研究結果將在 2020 年 5 月 29 日至 31 日舉行的 2020 年美國臨床腫瘤學會 (ASCO20) 虛擬科學計劃中介紹，並反映來自 26 名納入患者中 22 名可評估患者的數據（16 名男性，10 名女性；中位數年齡 75 歲，範圍為 49-93 歲）。

中期研究數據顯示，接受紫杉醇口服治療的 22 名可評估患者的臨床受益率 (CR+PR+SD) 為 100%，他們都達到首次治療後的療效評估。所有 22 名患者的腫瘤體積均縮小。在 27.3% 的患者 (6/22) 中觀察到完全緩解 (CR)，在 22.7% 的患者 (5/22) 中觀察到部分緩解 (PR)，在 50% 的患者中觀察到疾病保持穩定 (11/22)。在這個以老年人為主的群體中，口服紫杉醇的耐受性普遍良好。

醫學博士、工商管理碩士，及得克薩斯州休斯頓的得克薩斯大學安德森醫學博士癌症中心癌症醫學部的肉瘤醫學腫瘤學副教授 Vinod Ravi 擔任主要研究醫生說：「至今觀察到的口服紫杉醇反應令人鼓舞，特別考慮到皮膚血管肉瘤的高度侵襲性和目前缺乏針對此病的認可治療方案。即使是老年患者，口服紫杉醇似乎也耐受良好。我們期望本研究持續取得進展，讓我們能夠進一步表徵這個對血管肉瘤具有潛在價值的治療選擇。」

Athenex 首席醫學主管 Rudolf Kwan 表示：「第二期試驗的中期研究數據可增加更多證據支持口服紫杉醇的潛在廣泛臨床應用，而此藥已在轉移性乳腺癌患者的第三期關鍵試驗中顯示強效的臨床數據。」

第二期中期數據載於海報 #11517：口服紫杉醇與 Encequidar 併合治療不可切除皮膚血管肉瘤的第二期研究將在 5 月 31 日下午 3:30（美國東部時間）在 ASCO20 虛擬科學計劃上作為肉瘤重點會議的一部分。海報展示文稿的副本載於 Athenex 網站 此處 。

關於口腔紫杉醇於用血管肉瘤的第二期研究

這項單臂二期研究評估不可切除皮膚血管肉瘤患者口服紫杉醇每天一次，每週連續 3 天的活性、安全性和耐受性。目前計劃正於美國、英國、香港和台灣的研究中心進行招募，計劃招募共 43 名受試者。如欲了解更多資訊，請參考 ClinicalTrials.gov 標識碼：NCT03544567。

在 2018 年 4 月，口服紫杉醇得到美國食品藥品管理局授予為治療血管肉瘤的指定「孤兒」罕見病藥物。此外，在 2019 年 10 月，歐洲委員會向紫杉醇和 Encequidar 授予孤兒藥資格以用於軟組織肉瘤治療。

基於 P-gp 泵抑制技術的 Orascovery 平台最初由 Hanmi Pharmaceuticals 開發，除了 Hanmi 保留了韓國的使用權外，它獨家授予 Athenex 全球所有主要地區的使用權。

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 創於 2003 年，是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療來改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約水牛城以及克拉倫斯、新澤西州克蘭福德、德薩斯州休斯敦、伊利諾伊州芝加哥、香港、台灣台北、中國重慶、英國曼徹斯特、危地馬拉危地馬拉城、阿根廷布宜諾斯艾利斯等多個地方設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 http://www.athenex.com/ 。

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