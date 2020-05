MONTRÉAL, 29 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ghislain Houle, vice-président exécutif et chef de la direction financière du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI), participera à deux conférences virtuelles à l’intention des investisseurs en juin :



La conférence virtuelle UBS Global Industrials and Transportation, qui aura lieu le 2 juin à compter de 8 h 20 (heure avancée de l’Est);



La 11ième édition du Annual Global Industrials & Materials Summit, de la Deutsche Bank , qui aura lieu virtuellement le 9 juin à compter de 8 h 15 (heure avancée de l’Est).

Le CN offrira une diffusion audio en direct de ces allocutions dans la section « Investisseurs » de son site Web à l’adresse www.cn.ca/fr/investisseurs . Une rediffusion des allocutions sera également mise en ligne sur le site web du CN après chaque événement.

