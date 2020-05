May 29, 2020 09:30 ET

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 27.04.2020 börsiteate, milles teatas lepingu sõlmimisest, mille alusel tütarettevõte Selver AS omandab tehingu lõpuleviimisel 100% ABC Supermarkets AS aktsiatest.

Täna, 29.05.2020, peale tehingu lõpuleviimise eeltingimuste täitmist ja Konkurentsiameti loa saamist omandas Selver AS 100% osaluse ABC Supermarkets AS-is.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000