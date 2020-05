May 29, 2020 10:35 ET

COMUNICATO STAMPA 29 MAGGIO 2020

Italeaf: aggiornamento del calendario eventi societari

Italeaf SpA, holding di partecipazione e primo company builder italiano attivo nei settori cleantech e smart innovation, quotata al NASDAQ First North Growth Market della Borsa di Stoccolma, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di rinviare a una data da determinare in una successiva riunione l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi al 2019.

La decisione è stata assunta in ragione:

della deliberazione assunta in data 21 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della controllata algoWatt S.p.A. (già TerniEnergia), principale asset della holding, di rinviare l’approvazione del proprio progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 a data da determinare con successiva riunione del CDA; di acquisire un quadro informativo completo alla luce degli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 2019 e, in particolare, dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in corso, tenendo anche conto della raccomandazione dell’ESMA dell’11 marzo 2020 relativa all’informativa al mercato sugli impatti del COVID-19 da parte degli emittenti quotati, e dei recenti provvedimenti governativi di sostegno alle imprese. Nello specifico, il CDA intende verificare gli impatti dell’emergenza COVID-19 sul processo di aggiornamento e finalizzazione del Piano di Risanamento e Rilancio già annunciato e sul relativo Accordo Finanziario.

Italeaf S.p.A. è tenuta a rendere pubbliche queste informazioni ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato UE. Tali informazioni sono state fornite per la pubblicazione, attraverso i referenti di seguito indicati, alle ore 16.00 CET del 29 Maggio 2020.

