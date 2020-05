May 29, 2020 11:27 ET

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX : EMN) (la « Société » ou « EMN »), détenteur de 100 % des droits sur le Projet Chvaletice Manganese (le « Projet ») en République tchèque, a le plaisir d'annoncer qu'elle a lancé un processus avec son conseiller financier, Bacchus Capital Advisers (« BCA »), en vue trouver un partenaire stratégique pour soutenir le développement du Projet.



La Société a reçu des manifestations d'intérêt de la part de diverses parties désireuses de participer au développement du Projet et, en conséquence, le conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») estime qu'il est dans le meilleur intérêt de toutes nos parties prenantes d'initier une recherche officielle de partenaire mondial, afin de trouver une structure de propriété ou de capital optimale, capable de soutenir la progression de cet important projet européen de recyclage des déchets.

Le Projet Chvaletice Manganese représente une opportunité à la fois considérable et d'importance mondiale, de développement au stade avancé qui devrait fournir de manière durable et compétitive des produits à base de manganèse haute-pureté adaptés aux batteries. Ce projet est hautement stratégique en raison de sa position bien connectée au cœur de la chaîne d'approvisionnement en rapide expansion des véhicules électriques et de la production de batteries en Europe. Chvaletice est le seul producteur primaire européen de produits à base de manganèse de haute pureté. Le développement de cette ressource devrait avoir un impact positif significatif sur l'avenir de la fabrication de batteries durables en Europe.

EMN et BCA évalueront toutes les options disponibles pour la promotion et le développement du Projet, afin de fournir la valeur maximale de cet actif stratégique aux actionnaires de la Société. La Société est impatiente d'informer ses actionnaires et autres parties prenantes concernant les résultats de ce processus.

La Société confirme que bien qu'elle ait été approchée par plusieurs parties, elle n'a reçu aucune offre contraignante à ce stade. Il ne peut y avoir aucune certitude que ce processus aboutira à une offre ou à quelque forme de transaction que ce soit, ni quant aux termes et au calendrier de ces questions.

Toute partie intéressée souhaitant participer à ce processus doit contacter directement BCA (en utilisant les coordonnées mentionnées ci-dessous).

Le Conseil se réserve le droit de modifier tout aspect du processus tel qu'indiqué ci-dessus ou d'y mettre fin à tout moment et, dans ce cas, elle publiera d'autres annonces. Le Conseil se réserve également le droit de rejeter toute approche ou de mettre fin aux discussions avec toute partie intéressée à tout moment.

EMN n'a pas l'intention de divulguer les développements relatifs à ce processus stratégique, à moins que le Conseil n'ait approuvé une transaction spécifique, ou qu'il décide que la divulgation est nécessaire ou appropriée.

Énoncés prospectifs :

Certaines déclarations du présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » ou des « informations prospectives » au sens des lois en vigueur sur les valeurs mobilières. Ces énoncés et informations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société, du Projet, ou ses résultats industriels, soient sensiblement différents des résultats, rendements ou réalisations à venir, exprimés de manière explicite ou implicite dans lesdits énoncés ou informations de nature prospective. Ces énoncés peuvent être identifiés par l'emploi de termes tels que « peut », « pourrait », « pourra », « faire en sorte de », « prévoir », « croire », « planifier », « anticiper », « estimer », « programmé », « annoncer », « prédire » et d'autres termes similaires, ou déclarent que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « pourraient peut-être » être pris, survenir ou être atteints, ou « seront » pris, « surviendront » ou « seront atteints ».

Ces informations prospectives ou énoncés prospectifs concernent des événements futurs ou les performances futures de la Société et ses activités et opérations, et comprennent, entre autres, les déclarations concernant le processus de sélection du partenaire, sa future stratégie d'entreprise, toute transaction découlant du processus et les opportunités offertes à la Société à l'avenir.

Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux informations ou déclarations de nature prospective. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives impliquent des risques significatifs et des incertitudes significatives, ils ne doivent pas être considérés comme des garanties d'un rendement ou de résultats à venir et ne seront pas nécessairement des indicateurs précis sur le fait que de tels résultats seront atteints ou non. Plusieurs facteurs pourraient entraîner des résultats réels différant sensiblement de ceux mentionnés dans les informations prospectives ou énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les facteurs énoncés dans la section « Risks Notice » (Avis sur les risques) et ailleurs dans le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 30 septembre 2019 et son formulaire annuel de renseignements.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont formulés à la date de celui-ci et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sous réserve des lois en vigueur sur les valeurs mobilières, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document, afin de refléter les événements ou circonstances survenus après la date du présent communiqué de presse.

