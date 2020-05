May 29, 2020 11:45 ET

Suite aux décisions prises par le Gouvernement, Groupe Partouche annonce rouvrir l’ensemble de ses 38 casinos français le mardi 2 juin.



Les casinos suisses rouvriront le samedi 6 juin, et celui de Djerba (Tunisie) le 4 juin. Aucune décision n’est encore prise pour la Belgique.

Un protocole sanitaire strict mis en place par le Groupe vient compléter les gestes barrières pour adapter l’activité de ses sites à la prévention du COVID 19.

Notamment, et parmi un ensemble de mesures :

dans un premier temps seules les machines à sous et les formes électroniques de jeux traditionnels seront disponibles, les jeux de tables (traditionnels) ne seront rouverts que dans un second temps, en application de dispositions réglementaires ;

afin de respecter la distanciation physique, les terminaux de jeux ont été espacés, et certains seront de surcroit séparés par des parois en plexiglass ;

le port du masque sera obligatoire pour les collaborateurs et les clients ;

des masques, du gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes seront mis à disposition des clients ;

une désinfection régulière des équipements sera effectuée ;

une formation relative à la connaissance du coronavirus et aux pratiques concrètes de prévention de l’épidémie du Covid-19 est dispensée aux personnels.

Le Groupe Partouche a élaboré un plan de reprise d’activité dans le plus strict respect des directives gouvernementales, afin de s’assurer de la santé et de la sécurité de son personnel et de sa clientèle.

Les activités de restauration au sein des casinos vont pouvoir reprendre elles aussi, avec les contraintes liées à cette activité. Il en sera de même des activités hôtelières qui reprendront progressivement et selon les sites.

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 42 casinos et emploie plus de 4 200 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité.





