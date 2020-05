May 29, 2020 12:00 ET

OTTAWA, 29 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne appelle à des traitements meilleurs et plus humains pour les vétérans et les personnes âgées dans tous les centres de soins de longue durée du Canada. Cette demande s’inscrit dans la foulée de rapports accablants sur les conditions observées dans certains centres de l'Ontario, telles que rapportées par la Force opérationnelle interarmées (Centre) de l'Armée. La Légion a d’ailleurs envoyé une lettre au premier ministre Trudeau, plus tôt cette semaine, l’exhortant à intervenir immédiatement, non seulement en Ontario, mais dans tout le pays.

« Plusieurs de nos vétérans sont dans des établissements de soins de longue durée, et il est honteux de savoir que certains d'entre eux sont maltraités et ignorés », s'est indigné M. Thomas D. Irvine, le président national. « D'apprendre que nos gouvernements savent depuis longtemps que certains de nos concitoyens les plus à risques vivent dans des conditions de vie déplorables durant leurs dernières années de vie, est tout à fait honteux. Nous avons besoin d'une réforme systémique - et ce, dès maintenant . »

Les gouvernements qui ont précédé n'ont pas réussi à régler ce problème de manière adéquate; or, le Canada se retrouve maintenant dans une situation on ne peut plus déshonorante et troublante. Il aura fallu une pandémie pour que cette crise aux multiples facettes soit véritablement exposée. La lettre de la Légion, dont copie a été envoyée à tous les dirigeants provinciaux et territoriaux, fait suite à une déclaration explicite - et en des termes très forts - publiée à la suite du rapport présenté par l'Armée :

La Légion royale canadienne condamne avec véhémence les actions immorales et pouvant mettre la vie en danger dans les établissements de soins de longue durée en Ontario, telles que rapportées par la Force opérationnelle interarmées (Centre). Ces établissements laissent tomber nos citoyens les plus vulnérables. Le premier ministre du Canada et le premier ministre de l’Ontario ont reconnu aujourd’hui cette réalité « choquante » et « horrifiante », et nous demandons que des mesures immédiates soient prises pour fournir des soins sûrs et humains à nos anciens combattants et à nos personnes âgées, en Ontario et dans tout le pays. — La Légion royale canadienne, 26 mai 2020

La Légion demande depuis longtemps déjà un accès accru à des lits de soins de longue durée pour les vétérans, ainsi que de meilleures conditions dans les centres de soins. Le succès y a été plutôt mitigé en ce qui concerne la disponibilité des lits et certains centres de soins se portent peut-être bien, mais les conditions de vie générales des vétérans et des personnes âgées au Canada sont lamentablement inadéquates.

Par l'entremise de la direction provinciale de l'Ontario de la Légion, des éléments de données et des opinions ont été partagés depuis plus de 20 ans - avec les premiers ministres, les ministres de la santé, les premiers ministres provinciaux, les dirigeants locaux, les unités de santé locales et qui d'autres encore. Des lettres à nos dirigeants de gouvernements ont été écrites, mais ont été ignorées. Des rapports sur les problèmes d'alimentation, de soins de santé, de propreté, de sous-vêtements souillés et quoi d’autres encore, ont été déposés. D'autres groupes d'intérêt ont aussi partagé de telles histoires, et de nombreuses recherches sur la façon d'améliorer les conditions de vie circulent.

« Nous le crions sur les toits depuis de nombreuses années, » de dire Dave Gordon, président du comité des Services aux Vétérans et des Aînés de la direction provinciale de l'Ontario. « Dans bien des cas, de nombreux membres du personnel d’établissements de soins de longue durée sont sous-payés pour le travail qu'ils font ».

Dans le but d'aider, la direction provinciale de l'Ontario de la Légion a même versé en dons, pendant de nombreuses années, des millions de dollars à des établissements de soins de longue durée de l'Ontario. D'autres directions et filiales de la Légion ont également apporté leur contribution dans de nombreuses régions du pays.

« Or le temps est venu d'agir et de mettre fin à cette situation intolérable », de conclure M. Irvine. Après tout ce qu'ils ont fait pour établir les bases de la société dont nous jouissons aujourd’hui, nos vétérans et nos aînés, au sommet de leur vie, méritent beaucoup mieux. »

La Légion désire, en ces temps difficiles, remercier tous les Canadiens et Canadiennes pour leur soutien envers les vétérans et leurs familles, ainsi qu'envers leurs communautés!

