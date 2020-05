May 29, 2020 14:12 ET

MONTREAL, 29 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Quinto inc. (TSXV: QIT) (« Quinto » ou la « Société ») reporte le dépôt de ses états financiers et de son rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 janvier 2020 et pour le premier trimestre de 2020, en raison de problèmes de logistique et de retards causés par la pandémie de la COVID-19.

La Société s'appuie sur la dispense temporaire accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, permettant aux émetteurs assujettis de prolonger de 45 jours certaines échéances de dépôt de l'information continue. La Société prévoit désormais déposer ses états financiers annuels audités et le rapport de gestion y afférent le ou avant le 15 juillet 2020.

De plus, la Société a également l'intention de se prévaloir de la prolongation de 45 jours pour déposer ses états financiers intermédiaires et son rapport de gestion pour la période se terminant le 30 avril 2020. Quinto prévoit désormais déposer ses états financiers du premier trimestre et le rapport de gestion y afférent le ou avant le 17 juillet 2020.

La direction et les administrateurs de la Société sont soumis à une politique d'interdiction des opérations d'initiés jusqu'à ce que les dépôts reportés soient complétés, reflétant les principes de l'article 9 de l'Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d'opérations et aux révocations en cas de défaut de dépôt dans plusieurs juridictions.

Quinto confirme qu'il n'y a pas eu d'événements importants affectant ses activités depuis le dépôt de ses derniers états financiers intermédiaires et de son rapport de gestion, déposés le 11 décembre 2019.

À propos de Quinto

Ressources Quinto inc. (TSXV: QIT) est une société d’exploration aurifère canadienne.

