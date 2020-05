May 29, 2020 19:31 ET

May 29, 2020 19:31 ET

LAVAL, Québec, 29 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation de Capital de Risque Woden (WOD.H). (la « Société » ou « Woden ») est heureuse d’annoncer qu’elle a obtenu l’approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX pour l’acquisition de l’ensemble des actions et titres en circulation de Geekco Technologies Inc. (la « Transaction »), telle qu’annoncée dans son communiqué du 24 janvier 2020 (le « Communiqué »). La Transaction constituera un changement dans les activités au sens des politiques de la Bourse de croissance TSX/NEX (la « Bourse »).

D’ailleurs, la Société annonce que l’assemblée annuelle et extraordinaire de ses actionnaires se tiendra le lundi 27 juillet 2020 à 11h (heure de Montréal) au 420, Boulevard Monseigneur-Dubois, Saint-Jérôme (Québec) Canada (l’« Assemblée »). La circulaire de sollicitation de procurations (la « Circulaire d’information ») relativement à la Transaction et des sujets connexes a été déposée sur SEDAR (www.sedar.com).

Les actionnaires de Woden inscrits le 29 mai 2020 seront habiles à recevoir l’avis de convocation et à voter lors de l’Assemblée. La Circulaire d’information, que les actionnaires devraient recevoir au cours des prochains jours, fournit des renseignements importants sur la Transaction et des questions connexes y compris sur la procédure de vote.

À titre de mise à jour de son Communiqué, parallèlement à l’achat de Geekco, Woden entend désormais effectuer un placement privé sans courtier d’un minimum de 2 000 000 $ et d’un maximum de 3 000 000 $ et a obtenu de la Bourse une dispense de parrainage sur une base discrétionnaire seulement. De plus, tel qu’il figure à la Circulaire d’information, la Société annonce avec fierté l’ajout de Karine Desrochers à titre de Chef de la direction financière de l’émetteur résultant (non membre du conseil), le tout devant être effectif suivant la réalisation de la Transaction :

Karine Desrochers, CPA auditrice CA, est bachelière en comptabilité profil CA et détentrice d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité publique. Karine Desrochers occupe le poste de Vice-Présidente Finance depuis plus de 4 ans auprès d’une compagnie de consultation où elle coordonne l’ensemble des activités comptables pour plusieurs entreprises dans différents domaines tels que la gestion immobilière et la technologie, en autre. Précédemment, Karine a travaillé 5 ans pour l'entreprise publique Métro Inc à titre de Superviseure consolidation et fiscalité, où elle collaborait aux activités liées à la préparation des états financiers consolidés de la société ainsi qu’aux déclarations fiscales. À titre de chargée de mission chez Deloitte pour plus de 5 ans, elle a aussi supervisé différentes missions d’audit et d’examen autant dans le secteur public que privé.

Tous les autres termes de la Transaction demeurent inchangés. Le conseil d’administration de Woden a approuvé à l’unanimité les termes de la Transaction qu’elle considère dans le meilleur intérêt de ses actionnaires et recommande à ses derniers de voter en faveur de celle-ci.

La réalisation de l’opération est conditionnelle, entre autres, à l’obtention du consentement de la Bourse et, s’il y a lieu, de l’approbation des actionnaires désintéressés. Le cas échéant, la clôture de l’opération ne peut avoir lieu tant que l’approbation requise des actionnaires n’aura pas été obtenue. Rien ne garantit que l’opération sera réalisée ou qu’elle sera réalisée dans sa forme proposée.

Les investisseurs doivent savoir que, à l’exception des renseignements fournis dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction ou la déclaration de changement à l’inscription devant être établie[s] pour les besoins de l’opération, les renseignements publiés ou reçus à l’égard de l’opération peuvent ne pas être tous exacts ou complets; par conséquent, les investisseurs ne doivent pas s’y fier. La négociation des titres de Geekco doit être considérée comme hautement spéculative.

La Bourse de croissance TSX Inc. ne s’est nullement prononcée sur le bien-fondé de l’opération projetée. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’information, veuillez contacter :