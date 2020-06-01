上海, June 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 华领医药（「公司」，香港联交所股份代号：2552.HK），一家针对糖尿病临床需求开发全球首创新药的研发公司，欣然公布公司已被正式纳入MSCI香港微型股指数，相关指数调整已于2020年5月29日收市后生效。



MSCI是环球领先的基于研究的指数和分析提供商，其指数囊括数以千计的来自不同地区和不同市值并且具有良好营运业绩和发展潜力的股票。MSCI市值加权指数体系是金融行业之中最受尊重和广泛使用的基准之一，并且MSCI香港微型指数广为机构投资者所采用。成为MSCI香港微型指数的成分股之一是华领医药的荣誉，这将增强公司在投资者中的信誉，是对公司作为中国领先的生物科技企业所取得的成就的认可，是具有重要意义的里程碑事件。

华领医药的发展目标是成为一家全球性的糖尿病治疗和管理公司，上市以来取得了众多核心业务的进展。全球首创新药双重机制葡萄糖激酶激活剂dorzagliatin的单药治疗III期临床研究（HMM0301）已达到24周主要疗效终点，公司的dorzagliatin产品组合持续扩大，近期公布的临床研究数据，不断夯实dorzagliatin作为糖尿病基石药物的基础，通过单药或是联合诸多现有口服抗糖尿病药物，如二甲双胍、恩格列净（一种SGLT-2抑制剂）和西格列汀（一种DPP-4抑制剂）等，具有控制糖尿病进展、抑制或延迟并发症发生的巨大前景。公司计划于2020年第三季度结束前公布HMM0301的顶线52周核心数据结果。另一项dorzagliatin联合二甲双胍的联合用药III期临床试验HMM0302已完成24周患者访视，公司计划于2020年第三季度结束前公布HMM0302的顶线24周核心数据结果，以及在2020年年底前公布顶线52周核心数据结果。

华领医药CEO陈力博士表示：“我们将继续为建立糖尿病治疗新标准而不断努力，深入推进dorzagliatin+发展战略，建设创新、共享、共赢的血糖稳态科学平台，秉承「患者为先、创新为本、良药为民」的宗旨，持续为dorzagliatin及相关产品在中国乃至全世界范围内的研发、注册和上市做出努力，以更出色的业务表现回馈广大的投资者并造福全球糖尿病患者。”

关于Dorzagliatin

Dorzagliatin是在研的全球首创双作用的葡萄糖激酶激活剂，旨在通过恢复2型糖尿病患者的血糖稳态来控制糖尿病渐进性退变性疾病发展。通过修复葡萄糖激酶的葡萄糖传感器功能的缺陷，dorzagliatin 具有恢复2型糖尿病患者受损的血糖稳态的潜力，可作为该疾病的一线治疗标准，或作为与目前批准的抗糖尿病药物联合使用的基础治疗。

关于华领

华领医药是一家立足中国，针对全球糖尿病患者尚未满足的临床需求，研发全球原创新药的生物技术公司。华领医药汇聚全球高端人才和科技资源，以国际领先生物医药投资团队为依托，成功将一款全球首创2型糖尿病口服新药推进到NDA申报准备阶段。目前，公司正在中国开展2个III期临床试验，同时在美国和中国进行多项早期临床试验，用以治疗成人2型糖尿病。其核心在研产品dorzagliatin 已经达到首个单药治疗III期临床试验的主要疗效终点。公司已启动药品生命周期管理相关临床试验，并拓展糖尿病个性化治疗和管理的先进理念。通过与中国和全世界范围内的糖尿病领域专家和机构的密切合作，华领医药将为全世界糖尿病患者带来全新的治疗方案。

详情垂询 华领医药 网址：www.huamedicine.com 投资者 电邮： 媒体 电邮：