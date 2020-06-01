上海, June 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 華領醫藥（「公司」，香港聯交所股份代號：2552.HK），一家針對糖尿病臨床需求開發全球首創新藥的研發公司，欣然公佈公司已被正式納入MSCI香港微型股指數，相關指數調整已於2020年5月29日收市後生效。



MSCI是環球領先的基於研究的指數和分析提供商，其指數囊括數以千計的來自不同地區和不同市值並且具有良好營運業績和發展潛力的股票。MSCI市值加權指數體系是金融行業之中最受尊重和廣泛使用的基準之一，並且MSCI香港微型指數廣為機構投資者所採用。成為MSCI香港微型指數的成分股之一是華領醫藥的榮譽，這將增強公司在投資者中的信譽，是對公司作為中國領先的生物科技企業所取得的成就的認可，是具有重要意義的里程碑事件。

華領醫藥的發展目標是成為一家全球性的糖尿病治療和管理公司，上市以來取得了眾多核心業務的進展。全球首創新藥雙重機制葡萄糖激酶啟動劑dorzagliatin的單藥治療III期臨床研究（HMM0301）已達到24周主要療效終點，公司的dorzagliatin產品組合持續擴大，近期公佈的臨床研究資料，不斷夯實dorzagliatin作為糖尿病基石藥物的基礎，通過單藥或是聯合諸多現有口服抗糖尿病藥物，如二甲雙胍、恩格列淨（一種SGLT-2抑制劑）和西格列汀（一種DPP-4抑制劑）等，具有控制糖尿病進展、抑制或延遲併發症發生的巨大前景。公司計畫於2020年第三季度結束前公佈HMM0301的頂線52周核心資料結果。另一項dorzagliatin聯合二甲雙胍的聯合用藥III期臨床試驗HMM0302已完成24周患者訪視，公司計畫於2020年第三季度結束前公佈HMM0302的頂線24周核心資料結果，以及在2020年年底前公佈頂線52周核心資料結果。

華領醫藥CEO陳力博士表示：“我們將繼續為建立糖尿病治療新標準而不斷努力，深入推進dorzagliatin+發展戰略，建設創新、共用、共贏的血糖穩態科學平臺，秉承「患者為先、創新為本、良藥為民」的宗旨，持續為dorzagliatin及相關產品在中國乃至全世界範圍內的研發、註冊和上市做出努力，以更出色的業務表現回饋廣大的投資者並造福全球糖尿病患者。”

關於Dorzagliatin

Dorzagliatin是在研的全球首創雙作用的葡萄糖激酶啟動劑，旨在通過恢復2型糖尿病患者的血糖穩態來控制糖尿病漸進性退變性疾病發展。通過修復葡萄糖激酶的葡萄糖感測器功能的缺陷，dorzagliatin 具有恢復2型糖尿病患者受損的血糖穩態的潛力，可作為該疾病的一線治療標準，或作為與目前批准的抗糖尿病藥物聯合使用的基礎治療。

關於華領

華領醫藥是一家立足中國，針對全球糖尿病患者尚未滿足的臨床需求，研發全球原創新藥的生物技術公司。華領醫藥彙聚全球高端人才和科技資源，以國際領先生物醫藥投資團隊為依託，成功將一款全球首創2型糖尿病口服新藥推進到NDA申報準備階段。目前，公司正在中國開展2個III期臨床試驗，同時在美國和中國進行多項早期臨床試驗，用以治療成人2型糖尿病。其核心在研產品dorzagliatin 已經達到首個單藥治療III期臨床試驗的主要療效終點。公司已啟動藥品生命週期管理相關臨床試驗，並拓展糖尿病個性化治療和管理的先進理念。通過與中國和全世界範圍內的糖尿病領域專家和機構的密切合作，華領醫藥將為全世界糖尿病患者帶來全新的治療方案。

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