Tiedote 1.6.2020

Suomen esteettömin koti edistää liikuntarajoitteisen asukkaansa toipumista

Villa Mikaelin jokainen neliö on suunniteltu auttamaan

Mikael Turtiainen vammautui vuosikymmen sitten raitiovaunuonnettomuuden seurauksena ja kaikki hengittämisestä lähtien piti opetella uudestaan. MM-tason hiphop-tanssijan palautuminen on kuitenkin lyönyt kaikki ällikällä, eikä koko maailmassa ole toista samoin toipunutta tapausta. Jatkuvan kuntoutumisen kannalta erityisen tärkeää on itsenäinen ote elämään ja tässä missiossa Mikaelia tukee Suomen esteettömin koti, joka rakennetaan Tuusulan asuntomessuille 2020.

Kumppaniksi Villa Mikaelin toteutukseen valikoitui Honkarakenne, sillä tulevalta kodilta vaaditaan täydellistä muuntautumiskykyä ja ehdottoman puhdasta sisäilmaa.





Koti ilman esteitä auttaa kuntoutumisessa

Vaikka esteettömyyden merkitys kasvaa koko ajan, se on valitettavan usein rakentamisessa vain jälkiajatus, mikä tekee itsenäisestä elämästä haastavaa monille liikuntarajoitteisille. ”Tällä hetkellä asun kerrostalon viidennessä kerroksessa ja tarvitsen apua, jos haluan lähteä ulos. Pihan ovi on mahdoton avata pyörätuolista jyrkän rampin takia”, kertoo Mikael Turtiainen. Kaikki muuttuu kesällä, kun Tuusulan asuntomessuille valmistuu Villa Mikael, joka on jokaista yksityiskohtaa myöten suunniteltu Mikaelin tarpeita varten.

Suomessa ei ole toista asuntoa, jossa esteetön rakentaminen kaiken lähtökohtana olisi viety yhtä pitkälle. Villa Mikaelissa ei ole kynnyksiä tai ramppeja ja sisätilat rakennetaan samaan tasoon kuin piha, mikä mahdollistaa vaivattoman itsenäisen liikkumisen. Automatiikka ja älyratkaisut helpottavat arkea. Ovet avautuvat sähköisesti ja keittiön yläkaapit sekä astianpesukoneen alataso liikkuvat tarvittaessa ylös tai alas. Labradorinnoutaja King pääsee itse ovesta pihalle pannan tunnistesirun ansiosta.

”Arjen haasteista selviämisen sijaan voin käyttää kaiken energian kuntoutumiseen. En malta odottaa muuttoa”, Mikael riemuitsee. Syitä riemuun on useita, sillä Mikaelin läheinen ystävä ja avustaja, Sanni, muuttaa puolisoineen naapuriin Villa Sanniin, josta on lyhyt matka kyläilemään. Uudesta kodista tulee löytymään myös kuntoutusstudio, jossa Mikael voi tanssia ja tehdä musiikkia. Todisteena Mikaelin uskomattomasta palautumisesta on tukikaide, jonka avulla Mikael pystyy itse kävelemään eteisestä olohuoneeseen.

Elinikäisesti puhdas sisäilma

Täydellisen esteettömyyden lisäksi Villa Mikael on elinikäisesti terve koti. Onnettomuuden seurauksena Mikaelin keuhkokapasiteetti on vain puolet normaalista, joten talossa täytyy olla täydellisen puhdas sisäilma. Kauniilla Honka Frame -pilaripalkkirakenteella toteutetussa kodissa seinät pysyvät hengittävinä ja seinien sekä katon materiaalina on käytetty tutkimusten mukaan kaikkein antibakteerisinta ainetta eli mäntyä.

Honkarakenne oli luonnollinen valinta yhteistyökumppaniksi vaativassa projektissa, sillä pilaripalkkirakentaminen on historiallisesti tunnettu kestävänä ja terveellisenä ratkaisuna. Esteettömyyden kehittäminen koetaan Honkarakenteella tärkeänä myös tulevaisuutta ajatellen: ”Väestön ikääntyessä yhä suurempi osa ihmisistä tarvitsee arjessaan erilaisia esteettömyyttä ja turvallisuutta tukevia ratkaisuja. Myös puhtaan sisäilman terveysvaikutukset otetaan nykyään vakavasti, sillä tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät hyvää sisäilmaa kodin tärkeimpänä ominaisuutena”, kertoo Honkarakenteen toimitusjohtaja Marko Saarelainen.

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fi

