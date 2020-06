Stockholm, 1 juni 2020 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc har adderat Kyunghee University i Sydkorea som fullvärdig prenumerationskund för sin utbildningslösning KAIT.



Avtalet har ingåtts av Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc, genom dess sydkoreanska distributionspartner Soltworks Co. Ltd. och handelsskolan Kyunghee University, ett ledande universitet i Seoul, Sydkorea. Kyunghee handelsskola kommer att använda sig av KAIT:s plattform för bedömning och testning av universitetets 3 000 handelsstudenter med början under andra halvan av 2020.

”Den här affären visar att vår produkt kan användas inom segmentet för högre utbildning. Vi har sett ett betydande intresse och efterfrågan för den här typen av plattform vilket ökar diversifieringen av vår kundbas. Vi tror att denna universitetsplattform kommer att kunna bidra starkt till inkomstgenerering inom en nära framtid”, säger Joonhee Won, VD för Knowledge AI Inc.

