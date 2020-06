communiqué de presse

Klépierre a rouvert l’intégralité de ses centres commerciaux

en france

Paris, le 30 mai 2020

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, annonce l’ouverture complète de l’ensemble de ses centres commerciaux en France.

Les arrêtés préfectoraux qui avaient ordonné la fermeture de neuf centres commerciaux (Val d’Europe, Créteil Soleil, Belle Épine, Noisy Arcades, Villiers-en-Bière, Le Millénaire, Beau Sevran, Claye Souilly et Éragny) ont été abrogés. Ils accueillent donc dès aujourd’hui à nouveau tous leurs commerçants et visiteurs dans des conditions sanitaires optimales.

Les équipes de Klépierre avaient en effet activement préparé les centres du portefeuille d’Île-de-France qui n’étaient encore que partiellement ouverts à une réouverture totale. Équipement des personnels, marquage au sol, signalisation des flux, spécification du nombre de clients autorisés en boutique, prise de température (service facultatif à disposition des visiteurs) : tout a été prévu et organisé.

Des restrictions sont encore en vigueur pour les bars et les restaurants qui peuvent rouvrir sur le territoire national français, mais uniquement en extérieur pour la région Île-de-France. Les cinémas quant à eux rouvriront, sous conditions de distances sociales garanties, le 22 juin prochain.

Avec les centres portugais qui rouvriront ce lundi, ces dernières réouvertures en France portent à 93 % la part des centres du Groupe désormais ouverts dans l’ensemble de l’Europe (en valeur du portefeuille, part du Groupe). Une proportion qui atteindra 100 % le 8 juin 2020 avec la réouverture des centres madrilènes et barcelonais.







