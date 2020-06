MONTRÉAL, 01 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les inscriptions sont lancées pour le Défi Tchin-tchin dans mon camp1 qui aura lieu du 6 au 10 juillet. La Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids) et la Fondation Tremplin Santé, instigatrices de ce défi, invitent les camps qui seront ouverts cet été à relever le défi de boire surtout de l'eau pendant la journée au camp, au détriment des boissons sucrées. Pour cette quatrième édition, un tout nouveau visuel et de nouvelles activités sont proposés aux animateurs pour un Défi des plus stimulant. Bien que cet été, l’ensemble des camps devront s’adapter pour respecter de nouvelles règles sanitaires, il sera tout de même possible de promouvoir la saine hydratation et participer au Défi Tchin-tchin dans mon camp !



« Il n’y a pas meilleure façon d’acquérir une saine habitude de vie que le plaisir, et trinquer à la saine hydratation n’implique pas forcément de cogner nos verres et nos gourdes d’eau ensemble. Il est possible de lever notre verre de façon festive et ludique, sans contact. Tout est gratuit, alors il n’y a que de bonnes raisons de s’inscrire pour en profiter! », explique Corinne Voyer, directrice de la Coalition Poids.

« L’été, bien s’hydrater est encore plus important pour prévenir les coups de chaleur. L’engagement des camps envers la promotion de l’eau est nécessaire pour la santé de nos jeunes. Avec ce défi et en agissant comme modèle de saine hydratation pendant l’été, ils font une différence ! », poursuit Karine Chamberland, nutritionniste et coordonnatrice Québec pour la Fondation Tremplin Santé.

Les camps peuvent s’inscrire gratuitement au défi, en visitant le www.soifdesante.ca/camp . Des prix de participation seront tirés parmi les camps participants. Du matériel additionnel pour accompagner les camps dans le choix des activités et leurs adaptations est disponible pour assurer le respect des directives de santé publique.

À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids

Créée en 2006 et parrainée par l'Association pour la santé publique du Québec depuis 2008, la Coalition québécoise sur la problématique du poids réunit plus de 550 partenaires qui visent l’adoption de politiques publiques spécifiques à l’égard des problèmes reliés au poids. Elle agit pour favoriser la mise en place d’environnements facilitant les choix santé et la prévention des problèmes de poids. Pour plus de détails, cqpp.qc.ca.

À propos de la Fondation Tremplin Santé

La Fondation Tremplin santé a pour mission de soutenir le développement d’environnements sécuritaires et favorables à l’adoption de saines habitudes de vie en contexte de loisir, l’accessibilité des jeunes de milieux financièrement défavorisés à des activités de loisir et les organisations de loisir dans l’intégration de saines habitudes de vie à leurs activités. Pour en savoir plus, tremplinsante.ca.

1 Le Défi Tchin-tchin dans mon camp est l’un des éléments de la campagne J’ai soif de santé ! Il constitue une adaptation du Défi Tchin-tchin déployé dans les services de garde scolaire et les services de dîneurs pendant la troisième semaine de mars, une initiative conjointe de l'Association québécoise de la garde scolaire et de la Coalition Poids.

